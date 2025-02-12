Как родители писали пробный ЕГЭ по математике

— Интересный факт: февраль и начало марта — то время, когда на выпускников накатывает волнение: не хватает времени, ничего не знаю. Начинается паника. И очень важно не упустить этот момент, — говорит педагог. — У нас в школе в это время на активные дежурства выходят психологи. Проводят с ребятами групповые тренинги, рассказывают, как успокоиться, как воспитывать в себе уверенность, даже показывают приемы дыхательной гимнастики. Мы видим: это работает, дети приходят в себя и начинают просто активно учиться и готовиться.