Как родители писали пробный ЕГЭ по математике

Именно здесь Рособрнадзор дал старт ежегодной всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она проходит уже девятый раз. В этом году писали экзамен по базовой математике.
— Мы все понимаем, что важно не только то, с каким интеллектуальным багажом ребенок подходит к важному в его жизни событию — выпускному экзамену, но и то, какой у ребенка эмоциональный настрой, — отметил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский перед началом родительского ЕГЭ. — Роль семьи тут нельзя принижать, именно родители могут повлиять на атмосферу, в которой дети готовятся к экзаменам. Поэтому мы и решили проводить такую акцию, чтобы мамы и папы на собственном опыте познакомились со всеми нюансами итоговой аттестации, протестировали все процедуры, которые предстоит пройти выпускникам.
Что это за процедуры? Проход через рамки металлодетектора, распределение по аудиториям, инструктаж, выполнение самой работы. Бланки родителей обрабатываются абсолютно так же, как и бланки школьников. И оценки они тоже получат.
По словам Круглинского, ежегодно в акции участвуют около 100 тысяч родителей по всей России. Сегодня в школе № 2107 их около тридцати. Кучкуются, обсуждают: «Сколько будем писать?», «Неужели все три часа, как установлено правилами?», «А можно я по-быстрому?» На экзамен родителям, как и школьникам, отводится три часа, но, конечно, выйти можно и раньше.
Татьяна Цепилева пришла на пробный ЕГЭ с дочкой-девятиклассницей — поменялись ролями.
— Сдавать решила, потому что это интересно: прощупать атмосферу, обстановку, понять, каково это. Мы же еще не сталкивались с такого рода испытаниями, — говорит Татьяна. — Немного волнуюсь. По профессии я врач, математика у меня не в активе, я со школы ею серьезно не пользовалась.
Дочка Катя говорит, что в таких ситуациях, как ЕГЭ, поддержка нужна каждому, и дает маме советы: «Держи в голове формулы, это важно! И не сомневайся в себе!».
Маму подбадривает, а самой скоро предстоит сдавать ОГЭ.
— Но перед Единым трепещу больше, — делится девочка. — Сейчас все обсуждают его отмену, а мне кажется, не надо возвращаться к той системе, по которой выпускалась из школы моя мама. Сдавать экзамены в каждый вуз очень сложно, учитывая, что у каждого университета будут свои требования, своя специфика. С ЕГЭ все легче.
Вообще, если честно, особого волнения у родителей нет. У кого-то дети в выпускных классах и ЕГЭ близко, кому-то, как Татьяне Цепилевой и ее дочке, до ЕГЭ еще два года. Но всем интересно. Никто специально не готовился, однако почти все за пару дней пробежались по демоверсиям на сайте ФИПИ. Татьяне помогала ее дочка — объясняла какие-то задачки, а вот дома у Екатерины Камушкиной собрался мини-консилиум из дочкиных подружек, уже окончивших школу.
— Проценты, площади фигур, скорость — все это мне под силу. Это те знания, которые мы используем по жизни каждый день. А вот на синусах и косинусах я зависла — все-таки достаточно специфическая тема, — рассказала Екатерина. — Девочки меня немного подтянули.
Время пришло: паспорт, ручка, бутылка воды — и вперед, по аудиториям. Все по-взрослому, вернее, по-школьному: те самые рамки, рассадка по одному, бланки распечатывают в присутствии участников экзамена прямо в аудитории, инструктаж от организаторов.
Пока родители пишут, говорим с одним из них — Людмилой Дрыкиной.
— Интересный факт: февраль и начало марта — то время, когда на выпускников накатывает волнение: не хватает времени, ничего не знаю. Начинается паника. И очень важно не упустить этот момент, — говорит педагог. — У нас в школе в это время на активные дежурства выходят психологи. Проводят с ребятами групповые тренинги, рассказывают, как успокоиться, как воспитывать в себе уверенность, даже показывают приемы дыхательной гимнастики. Мы видим: это работает, дети приходят в себя и начинают просто активно учиться и готовиться.
Прошло полтора часа от начала экзамена. Из аудиторий начинают выходить первые «взрослые дети»: «Надеюсь, на зачет написала», «Некоторые задания приходилось читать по несколько раз, поэтому не успела сделать все, устала», «В целом для базового уровня все нормально, понятно — тот, кто учился, не отлынивал, точно напишет». Такой вердикт вынесли экзамену родители.
Комментарий
Павел Самсонов, член комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике:
— ЕГЭ по математике 2025 года, как, впрочем, и по всем остальным предметам, давно определен. Все материалы, которые будут у выпускников этого года, в строгом соответствии со спецификацией и представлены в демонстрационных вариантах. Это все определено, ребятам это все уже известно, никаких изменений уже точно не будет.