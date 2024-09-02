Как реклама в Сети читает наши мысли?

«Современные рекламные технологии используют мощные алгоритмы машинного обучения, которые анализируют поведение пользователей на различных платформах, — пояснил эксперт. — Например, если вы ищете информацию о ремонте окон или взаимодействуете с контентом, связанным с домом, алгоритмы могут предположить, что вскоре вам могут понадобиться товары для уборки или связанные с этим решения, вот и выдают соответствующую рекламу. Также многие рекламные сети используют контекстную рекламу, которая подбирается не только по прошлым запросам, но и на основе общих тенденций. Если много пользователей интересуются чем-то, связанным с окнами, это может увеличить вероятность показа вам рекламы, даже если вы об этом не задумывались».