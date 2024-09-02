Как реклама в Сети читает наши мысли?

Порой реклама в интернете может предугадывать наши желания, выдавая баннеры с товарами, о которых мы только думали или даже не успели подумать. Все это — не чтение мыслей, а результат продвинутых алгоритмов нейросетей, рассказал эксперт в сфере искусственного интеллекта Леонид Гольдберг.
«Современные рекламные технологии используют мощные алгоритмы машинного обучения, которые анализируют поведение пользователей на различных платформах, — пояснил эксперт. — Например, если вы ищете информацию о ремонте окон или взаимодействуете с контентом, связанным с домом, алгоритмы могут предположить, что вскоре вам могут понадобиться товары для уборки или связанные с этим решения, вот и выдают соответствующую рекламу. Также многие рекламные сети используют контекстную рекламу, которая подбирается не только по прошлым запросам, но и на основе общих тенденций. Если много пользователей интересуются чем-то, связанным с окнами, это может увеличить вероятность показа вам рекламы, даже если вы об этом не задумывались».
Кроме того, компании могут собирать данные о пользователях не только через их поведение в сети, но и через интеграцию с другими сервисами (например, покупки в интернет-магазинах, действия в приложениях
«Но хотя алгоритмы очень продвинуты, реально читать мысли они не могут, — уточнил он. — Чаще всего это просто совпадение или результат анализа огромного количества данных о пользователях. Таким образом, ощущение, что реклама “чует” ваши мысли, возникает из-за продвинутых технологий и анализа данных, а не потому, что она фактически знает, что вы думаете».