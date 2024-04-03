Как ребенку не заразиться от кашляющих сверстников

Отличить грипп от простуды
Можно ли на глазок определить, чем именно заразился ребенок?
— Симптомы гриппа и других ОРВИ похожи. Самостоятельно, без врача, различить их очень трудно, — уверен заведующий отделением оториноларингологии ФНКЦ ФХМ им. Ю. М. Лопухина ФМБА России, доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Константин Баранов. — Но признаки, позволяющие заподозрить простуду у ребенка, конечно же, существуют. Во-первых, ОРВИ у детей, как правило, протекают с высокой температурой тела, нередко выше 38. Во-вторых, чем младше ребенок, тем тяжелее проявляются симптомы интоксикации на фоне инфекции. В-третьих, лихорадка сочетается с катаральными явлениями. Наиболее частые из них: насморк (заложенность и выделения из носа), кашель, боль в горле, чихание, слезотечение.
Поднять иммутнитет массажем — и не только
Увы, любая социализация подразумевает возможность заразиться. Но под колпак своего ребенка прятать точно не нужно — опасность подхватить инфекцию высока не только в детском саду и школе. Ваш ребенок может заразиться вирусной инфекцией во время вашего похода в супермаркет, кружок, спортивную секцию, бассейн, музыкальную школу или кафе. Вы не в состоянии узнать, здоровые или больные дети занимались в спортивном зале перед приходом вашего ребенка, заразны или нет люди, едущие с вами в одном автобусе или вагоне метро.
Выход для родителей — следить за детским иммунитетом.
— Профилактика гриппа и других ОРВИ у детей включает прежде всего соблюдение санитарно-гигиенических норм, — говорит Константин Баранов. Это мытье рук, использование масок и прочее. В данном контексте стоит отметить важность иммунопрофилактики, использование препаратов, усиливающих противовирусную защиту организма. Специальные лекарственные средства, адаптированные к особенностям детского иммунитета, существуют. К таким препаратам относится, например, Анаферон детский. Такие препараты поддерживают механизмы естественной защиты организма ребенка, объединяя в себе противовирусное и иммуномодулирующее действие. Есть исследования, которые продемонстрировали, что на фоне профилактического приема дети реже болеют ОРВИ.
— Не стоит забывать про общеукрепляющие мероприятия: массаж, закаливание, санацию хронических очагов инфекции во рту и носоглотке, лечебную физкультуру, — подчеркивает эксперт. — Важны рациональный режим дня и сбалансированное питание.
Сбалансированное питание — это правильное сочетание белков, углеводов и жиров. Точно не стоит ребенку с ослабленным иммунитетом позволять питаться фастфудом и сладостями. Также весной по рекомендации врача возможен прием витаминов и витаминных комплексов.
Спорт и море
Устойчивость иммунитета меняется со временем: она может ослабевать, если ребенок часто болеет, переживает стресс.
— К группе риска по ОРВИ относятся дети, посещающие дошкольные учреждения или школы, особенно в первый и на второй год от начала, часто болеющие дети, — уточняет Константин Баранов. — Требуют особого внимания при лечении ОРВИ пациенты, находящиеся в поствакцинальном периоде, дети с аллергией или с хронической патологией, включая болезни лор-органов.
Ослабленный иммунитет можно и нужно укреплять. Для этого есть целый комплекс мер, о которых мы говорили выше. Туда же относятся занятия спортом, отдых на море. А какой спорт лучше подойдет ребенку, надо решать, исходя из его предпочтений — и рекомендаций врача.