Как ребенку не заразиться от кашляющих сверстников

Увы, любая социализация подразумевает возможность заразиться. Но под колпак своего ребенка прятать точно не нужно — опасность подхватить инфекцию высока не только в детском саду и школе. Ваш ребенок может заразиться вирусной инфекцией во время вашего похода в супермаркет, кружок, спортивную секцию, бассейн, музыкальную школу или кафе. Вы не в состоянии узнать, здоровые или больные дети занимались в спортивном зале перед приходом вашего ребенка, заразны или нет люди, едущие с вами в одном автобусе или вагоне метро.