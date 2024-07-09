Как реагировать на глупых людей

Например, кто-то считается глупым, потому что неграмотно пишет и не имеет склонности к изучению различных наук, а кто-то не умеет вести себя в общественных местах и обладает низкими навыками социального взаимодействия.
Выбор, как реагировать на таких людей, остается за вами и напрямую зависит от ситуации, в которой вы с ними столкнулись.
Если с человеком, который показался вам глупым, вас ничего не связывает, и вы его встретили в общественном транспорте или в социальных сетях, то лучшим решением будет игнорирование.
По словам специалиста по коммуникациям, чем меньше внимания вы ему уделите, тем меньше неприятных впечатлений доставит это общение.
При этом эксперт советует не тратить силы и энергию на попытки перевоспитать или изменить его — это невозможно.
Также стоит проанализировать, почему вам не нравится общаться с глупыми людьми и какие эмоции они вызывают.
Возможно, вам кажется, что вы теряете контроль над ситуацией, так как не получаете ожидаемую реакцию. Но к действительности эта эмоция отношения не имеет. Вы всегда можете контролировать то, что происходит с вами, и никто на это не может повлиять.
«Поэтому, когда вы поймете, что глупость другого человека вам никак не навредит, то и раздражать она будет меньше», — заключила Анастасия Бастрыкина.