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Как реагировать на глупых людей

Чтобы понять, как реагировать на глупых людей, нужно разобраться, о каких именно проявлениях этой глупости идет речь и в каких ситуациях вы с ней можете столкнуться, рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Например, кто-то считается глупым, потому что неграмотно пишет и не имеет склонности к изучению различных наук, а кто-то не умеет вести себя в общественных местах и обладает низкими навыками социального взаимодействия.

Выбор, как реагировать на таких людей, остается за вами и напрямую зависит от ситуации, в которой вы с ними столкнулись.

Анастасия Бастрыкина
руководитель коммуникационного агентства PGR agency

Если с человеком, который показался вам глупым, вас ничего не связывает, и вы его встретили в общественном транспорте или в социальных сетях, то лучшим решением будет игнорирование.

По словам специалиста по коммуникациям, чем меньше внимания вы ему уделите, тем меньше неприятных впечатлений доставит это общение.

Если же вы вынуждены с ним общаться, например, на работе, то тогда нужно стараться фокусироваться на позитивных и конструктивных аспектах взаимодействия, стараться извлечь максимум пользы.

При этом эксперт советует не тратить силы и энергию на попытки перевоспитать или изменить его — это невозможно.

Также стоит проанализировать, почему вам не нравится общаться с глупыми людьми и какие эмоции они вызывают.

Возможно, вам кажется, что вы теряете контроль над ситуацией, так как не получаете ожидаемую реакцию. Но к действительности эта эмоция отношения не имеет. Вы всегда можете контролировать то, что происходит с вами, и никто на это не может повлиять.

«Поэтому, когда вы поймете, что глупость другого человека вам никак не навредит, то и раздражать она будет меньше», — заключила Анастасия Бастрыкина.