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Как развить уверенность в себе?

Уверенность в себе — это, вероятно, один из самых важных ресурсов для благополучия и результативности. Эту ценную черту характера можно развить с помощью следующих методов.

Источник: Freepik

Уверенность — это свойство характера, состоящее из полного доверия себе и веры в правильность и результативность своих решений. Многие психологи и коучи считают, что именно уверенность определяет характер успешного человека. Однако эта черта от природы развита далеко не у всех. Чтобы «искусственно» проявить её, стоит попробовать следующие методы.

Реализуйте желаемое вопреки страхам

Начинать что-то всегда страшно, однако только так в действительности можно развить уверенность в себе. Каждому человеку нужен обширный жизненный опыт, который будет состоять как из побед, так и из поражений. Поэтому не стоит бояться реализовывать то, что вы давно планировали, из-за страхов, что ничего не выйдет. Возможно, в первый раз так и случится, зато вы приобретете знания, необходимые для дальнейших, более значимых, свершений.

Сместите фокус

То, на что вы обращаете всё своё внимание, определяет ваше эмоциональное состояние. Например, при выступлении с речью перед аудиторией, где несколько человек разговаривают по телефону или хмурятся, ваше внимание будет приковано именно к ним, потому что это в природе человека — выявлять угрозу и готовиться к ней.

Чтобы почувствовать себя увереннее в подобных ситуациях, стоит сместить фокус, обратив внимание на позитивный фактор. В данном случае, хотя бы на одного человека, который выглядит заинтересованным вашей речью. Применять это правило стоит в различных аспектах жизни, чтобы выстроить баланс и укрепить уверенность в себе.

Стремитесь к большему

Нужно научиться верить, что перемены к лучшему возможны. Доказано, что люди с установкой на «рост» способны, приложив усилия, развить таланты и добиться успеха. И, наоборот, люди с установкой на «фиксированность» не могут достичь поставленных целей, потому что верят, что таланты и способности являются врожденными — они у вас либо есть, либо нет. Если вы принадлежите ко второму типу, стоит изменить свои взгляды и начать стремиться к большему.

Умерьте излишнее беспокойство

Беспокойство подрывает уверенность в себе, поэтому переосмыслите это чувство, идентифицируйте его с эмоциональным возбуждением. На самом деле телесные и мозговые симптомы тревоги идентичны симптомам возбуждения, поэтому вполне реально заставить себя поверить, что вы не тревожитесь попусту, а просто взволнованы грядущим событием. Это поможет настроиться, зарядиться энергией для «атаки», а не растерять все силы.

Обратите внимание на свои достоинства

Хотя от природы вы можете и не обладать уверенностью в себе, другие положительные качества и свойства личности наверняка найдутся. Стоит научиться их замечать и проявлять, чтобы добиваться поставленных целей и становиться увереннее в себе. Для начала можно поговорить с близкими и узнать, что именно им нравится в вас, а затем поочередно проявлять свои достоинства в ежедневной практике.

О значимости спонтанности: в отдельном материале эксперты рассказали, что для развития личности также необходимо периодически принимать незапланированные решения.

Кристина Корчанова