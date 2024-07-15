Как развить уверенность в себе?

Начинать что-то всегда страшно, однако только так в действительности можно развить уверенность в себе. Каждому человеку нужен обширный жизненный опыт, который будет состоять как из побед, так и из поражений. Поэтому не стоит бояться реализовывать то, что вы давно планировали, из-за страхов, что ничего не выйдет. Возможно, в первый раз так и случится, зато вы приобретете знания, необходимые для дальнейших, более значимых, свершений.