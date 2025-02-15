Как разглядеть музыкальный талант: советы от участницы нового «Голоса»

В честь знаменательной даты ВФокусе Mail поговорил с его студенткой, участницей нового сезона шоу «Голос» Ульяной Зарва о том, как разглядеть в ребенке музыкальный талант.
Включите музыку и смотрите за реакцией малыша
Дети с музыкальным слухом обычно реагируют правильными действиями на разные мелодии. Например, под медленные песни двигаются плавно, а под ритмичные — активничают, под марш — топают, а под исполнение скрипки или барабана — имитируют игру на инструментах. Так подсознательно заявляет о себе музыкальное восприятие действительности.
Поиграйте в «повторялки»
Справиться с таким упражнением смогут малыши с музыкальным слухом уже с пяти лет. Выхлопывайте ладошками разные ритмы и просите ребенка пробовать воспроизводить точно такие же. Дети с врожденными способностями к музыке правильно повторят чередование быстрых и медленных хлопков без затруднений и ошибок.
Поиграйте с ребенком на инструменте по-детски
Например, попросите малыша найти среди клавиш пианино или струн гитары мрачные звуки, которые подойдут под ситуацию, когда дети заблудились в страшном лесу. А затем предложите отыскать на инструменте светлые нотки, чтобы звуком описать восход солнца или звон капели.
Купите музыкальные бочонки для веселого и полезного досуга
Сегодня во многих детских магазинах можно найти такую игру. Изготовители прячут в деревянных бочонках разные по силе и характеру звучания предметы. Задача ребенка среди множества звуков найти одинаковые и составить правильные пары. С такой игрой порой не под силу справиться даже взрослым, поэтому если малыш разберется с развлечением на раз-два — медлить с музыкальными занятиями не стоит.