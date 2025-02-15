Как разглядеть музыкальный талант: советы от участницы нового «Голоса»

Сегодня во многих детских магазинах можно найти такую игру. Изготовители прячут в деревянных бочонках разные по силе и характеру звучания предметы. Задача ребенка среди множества звуков найти одинаковые и составить правильные пары. С такой игрой порой не под силу справиться даже взрослым, поэтому если малыш разберется с развлечением на раз-два — медлить с музыкальными занятиями не стоит.