Как распознать токсичную культуру в компании на этапе собеседования

Если вы пришли к назначенному времени, но пришлось ждать существенное время, когда освободится интервьюер; вам не предложили воды, не показали, где находится туалет, и не дали почитать корпоративный журнал или просто прессу в процессе ожидания, то это также не очень профессионально.