Как распознать токсичную культуру в компании на этапе собеседования

Если вам просто прислали адрес и время без детальной инструкции, как добраться, без контактного телефона и должности человека, к которому вы идете на собеседование, то это «первый звонок», свидетельствующий о небрежном отношении компании к людям.
«А если вас попросили прямо на первое собеседование принести копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ с указанием текущего дохода, то это уже “второй звонок”, говорящий либо о высоком уровне бюрократии в компании, либо о низком уровне доверия: они хотят убедиться в корректности данных, указанных в вашем резюме, и не верят вам “на слово”», — объясняет эксперт.
Проверка на прочность
Настоящая «проверка на прочность» культуры компании — это очное собеседование.
Если вы пришли к назначенному времени, но пришлось ждать существенное время, когда освободится интервьюер; вам не предложили воды, не показали, где находится туалет, и не дали почитать корпоративный журнал или просто прессу в процессе ожидания, то это также не очень профессионально.
Если собеседование происходит онлайн, то признаками токсичности может быть опоздание нанимающего менеджера или предложение кандидату включить камеру при том, что камера собеседника выключена, так как якобы «интернет-соединение неустойчиво».
Красные флажки
В ходе самого интервью эксперт советует обращать внимание на следующие сигналы:
- вам не рассказали о вакансии, не предложили задать вопросы, и собеседование больше походило на допрос;
- на собеседовании присутствовало несколько человек, которые не представились, не назвали свою должность и не объяснили причину участия во встрече;
- интервью представляло собой некомфортный стрессовый процесс: вам задавали личные вопросы (например, о семье), пытались поймать вас на ошибках, доказывали вам, что те вещи, которые вы считаете достижениями, на самом деле ничего не стоят (обесценивание);
- интервьюер задавал вопросы типа «готовы ли вы работать 24/7», «что вы будете делать, если у вас запланирован отпуск, а ваш руководитель поручил вам важный и срочный проект» и так далее.
Если такие вопросы возникают на первом собеседовании, то после выхода на работу будет еще хуже, предупреждает Татьяна Кожевникова.
Обратная связь
Наконец, по заключительной части собеседования также можно сделать много интересных выводов.
Если интервьюер не рассказал о дальнейших шагах, не дал обратную связь по результатам профессиональных или личностных тестов и произнес сакраментальную фразу «мы вам позвоним», то это тоже плохой сигнал.
Если вы все еще заинтересованы в этой работе, то стоит договориться о конкретной дате, когда вам дадут обратную связь, или предложить самому связываться с компанией, например, раз в неделю, чтобы узнавать о статусе вакансии.
Изучите офис
Очень полезно, по словам Кожевниковой, после интервью изучить офис: посмотреть, как выглядят рабочие места, как сотрудники общаются между собой, какая информация размещена на досках объявлений.
«Помню, как в одной компании я увидела на стенде копию приказа о выговоре работнику за нарушение трудовой дисциплины. Такие небольшие “артефакты” могут сказать о культуре компании намного больше, чем корпоративные буклеты или рекламные ролики в соцсетях», — заключила эксперт.