Как распознать свои крошечные психотравмы и избавиться от них

Что такое «крошечные психологические травмы»
Как пишет «Лайфхакер» со ссылкой на психолога и автора книги «Крошечные травмы» Мэга Арролла, такие травмы представляют собой ежедневные эмоциональные неприятности и моменты, которые мы почти не замечаем. Отдельно друг от друга они на нас несильно влияют. Однако со временем эти ситуации накапливаются и вредят нашему ментальному здоровью.
Откуда они берутся
Они могут появиться в любой области. Например, от человека ждут, что он будет вести себя определенным образом. Это может привести к крошечной травме, поскольку постоянные попытки соответствовать чужим ожиданиям утомляют. Если подобное происходит один или два раза в жизни, это не проблема. Однако если мы встречаемся с такими ожиданиями ежедневно (например, в соцсетях), это может заметно на нас повлиять.
Также к крошечным травмам могут привести ситуации, когда мы чувствуем себя лишними в каком-то коллективе, ощущаем микроагрессию, особенно на работе. Кроме того, повлиять на наше ментальное здоровье может нестабильность, особенно финансовая.
Как крошечные травмы влияют на ментальное здоровье
К счастью, они редко приводят к серьезным расстройствам, из-за которых нужно идти к психотерапевту или психиатру. Вместе с тем из-за крошечных травм мы можем чувствовать, что мы не в порядке. Они способны привести к высокофункциональной тревоге, легкой форме депрессии, притуплению эмоций, нарушениям сна и дезадаптивному перфекционизму. При этом у психологов часто нет времени или ресурсов, чтобы разбираться с такими ситуациями, поэтому люди не получают нужную помощь.
Как избавиться от крошечных психотравм
Мэг Арролл советует применить технику AAA.
Awareness — осознание
Прежде всего нам важно понять, почему мы испытываем те или иные чувства. Это осознание поможет «соединить точки» и осмыслить свой опыт. Если человек этого не сделает, то будет винить во всем только себя. В итоге маленькие травмы перерастут в большие трудности.
Acceptance — принятие
Если человек хочет разобраться в своем прошлом — это хорошо. Однако если не принять какое-то событие и тот факт, что мы из-за него начали чувствовать себя определенным образом, начать двигаться дальше не получится.
Action — действие
Заботиться о своем эмоциональном состоянии нужно ежедневно. Нужны занятия, которые полезны для нашего самочувствия в целом и научно обоснованы. Например, спорт, общение, медитация. Если ничего не помогает, нужно обратиться к практикам когнитивно-поведенческой терапии или терапии принятия и ответственности.
Можно ли защититься от крошечных травм
В связи с тем, что крошечные психологические травмы мы получаем постоянно, может показаться, что пытаться от них защититься нелогично. Однако они очень важны.
Эксперт предлагает представить, что у нашей психики, как и у организма, есть иммунитет. Мы можем его укрепить, но защититься от всех на свете микробов невозможно. К тому же они даже помогают работе иммунитета. Крошечные травмы тоже делают нас более устойчивыми к крупным эмоциональным потрясениям. Такие небольшие трудности помогают приобрести крепкий «эмоциональный иммунитет». Поэтому не стоит избегать своих чувств. Наоборот, нужно анализировать их и размышлять, чем они могут быть полезны.
Тем временем психолог рассказала, как можно распознать депрессию.