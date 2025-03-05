Как распознать свои крошечные психотравмы и избавиться от них

Эксперт предлагает представить, что у нашей психики, как и у организма, есть иммунитет. Мы можем его укрепить, но защититься от всех на свете микробов невозможно. К тому же они даже помогают работе иммунитета. Крошечные травмы тоже делают нас более устойчивыми к крупным эмоциональным потрясениям. Такие небольшие трудности помогают приобрести крепкий «эмоциональный иммунитет». Поэтому не стоит избегать своих чувств. Наоборот, нужно анализировать их и размышлять, чем они могут быть полезны.