Как распознать непереносимость глютена

Глютен или клейковина — это белок пшеницы, который состоит из двух видов белка: глиадина (белок-проламин в пшенице) и глютенина. При взаимодействии с водой глютен образует пластичный каркас пшеничного теста, позволяющий лепить из него различные формы.
Итак, в каких случаях людям нужна диета без глютена.
Целиакия
Распространенность целиакии среди взрослых в большинстве стран мира составляет приблизительно 1%, говорит врач.
Это иммунноопосредованное и генетически детерминированное системное заболевание. При употреблении глютена развивается хроническая патология кишечника невоспалительного генеза, появляются специфические антитела в крови и другие симптомы.
Симптомы следующие:
- хроническая диарея;
- потеря веса;
- железодефицитная анемия;
- вздутие живота;
- слабость.
Как правило, для диагностики заболевания проводят исследования крови на антитела и гастроскопию с биопсией.
Аллергия на пшеницу
Это аллергическая реакция немедленного типа с образованием специфических антител Ig E. Развивается она в первые минуты и часы после употребления пшеницы и возникает каждый раз при ее употреблении. Симптомы, по словам диетолога, могут быть разные: со стороны кожи, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей.
Для диагностики врач может назначить элиминационную диету — шестинедельную безглютеновую диету с непрерывной оценкой симптомов. Далее измеряется эффект повторного введения глютена.
Также рекомендуется посетить аллерголога и сдать анализ на специфические Ig E.
Непереносимость глютена без целиакии
Это синдром, при котором возможны кишечные и внекишечные расстройства после употребления продуктов, содержащих глютен — при отсутствии типичной целиакии или аллергии на пшеницу. Симптоматика зависит от количества глютена, которое человек употребляет.
Реакция происходит на глютенсодержащие злаковые продукты, а также продукты, богатые FODMAP (фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды, лактоза, фруктоза, полиолы, сорбитол и маннит), они могут давать свой вклад в развитие желудочно-кишечных расстройств.
Между тем, специфических тестов для диагностики непереносимости глютена без целиакии не существует, поэтому диетологи предлагают элиминационную диету.
Таким образом, исключать глютен необходимо только по показаниям.
«Если есть подозрение, что организм реагирует на глютен, необходимо обратиться к врачу», — заключила она.