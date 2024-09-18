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Как распознать непереносимость глютена

Глютен часто демонизируют и необоснованно исключают из рациона. Когда действительно может понадобиться диета без глютена, рассказала Анастасия Ефимова, врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail

Глютен или клейковина — это белок пшеницы, который состоит из двух видов белка: глиадина (белок-проламин в пшенице) и глютенина. При взаимодействии с водой глютен образует пластичный каркас пшеничного теста, позволяющий лепить из него различные формы.

Итак, в каких случаях людям нужна диета без глютена.

Целиакия

Распространенность целиакии среди взрослых в большинстве стран мира составляет приблизительно 1%, говорит врач.

Это иммунноопосредованное и генетически детерминированное системное заболевание. При употреблении глютена развивается хроническая патология кишечника невоспалительного генеза, появляются специфические антитела в крови и другие симптомы.

Симптомы следующие:

  • хроническая диарея;
  • потеря веса;
  • железодефицитная анемия;
  • вздутие живота;
  • слабость.

Как правило, для диагностики заболевания проводят исследования крови на антитела и гастроскопию с биопсией.

Аллергия на пшеницу

Это аллергическая реакция немедленного типа с образованием специфических антител Ig E. Развивается она в первые минуты и часы после употребления пшеницы и возникает каждый раз при ее употреблении. Симптомы, по словам диетолога, могут быть разные: со стороны кожи, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей.

Для диагностики врач может назначить элиминационную диету — шестинедельную безглютеновую диету с непрерывной оценкой симптомов. Далее измеряется эффект повторного введения глютена.

Также рекомендуется посетить аллерголога и сдать анализ на специфические Ig E.

Непереносимость глютена без целиакии

Это синдром, при котором возможны кишечные и внекишечные расстройства после употребления продуктов, содержащих глютен — при отсутствии типичной целиакии или аллергии на пшеницу. Симптоматика зависит от количества глютена, которое человек употребляет.

Реакция происходит на глютенсодержащие злаковые продукты, а также продукты, богатые FODMAP (фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды, лактоза, фруктоза, полиолы, сорбитол и маннит), они могут давать свой вклад в развитие желудочно-кишечных расстройств.

Между тем, специфических тестов для диагностики непереносимости глютена без целиакии не существует, поэтому диетологи предлагают элиминационную диету.

Таким образом, исключать глютен необходимо только по показаниям.

Продукты с пометкой gluten-free часто стоят дороже, их предлагают под маской более здоровых и полезных. Однако — это маркетинг, и не более того, уверяет Анастасия Ефимова.

«Если есть подозрение, что организм реагирует на глютен, необходимо обратиться к врачу», — заключила она.