Как распознать непереносимость глютена

Это аллергическая реакция немедленного типа с образованием специфических антител Ig E. Развивается она в первые минуты и часы после употребления пшеницы и возникает каждый раз при ее употреблении. Симптомы, по словам диетолога, могут быть разные: со стороны кожи, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей.