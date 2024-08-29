Как распознать мошенника на сайтах знакомств

По ее словам, романтическое настроение и приятное общение сбивает с толку даже самых бдительных граждан.
Любое мошенничество основано или на обмане или злоупотреблении доверием. «Так что, первая задача мошенника — полностью завладеть доверием, расположить к себе жертву и усыпить бдительность», — объясняет юрист.
В ход идут различные уловки, задача которых представить мошенника как доброго и открытого человека, оказавшегося в определенной жизненной ситуации. Конечная задача любого мошенника — незаметно выманить деньги и исчезнуть.
Любое мошенничество начинается с личной странички. «Закрытый и фрагментарно заполненный профиль является чистым листом, на котором можно создать любую историю в зависимости от информации, которую размещает на своей страничке потенциальная жертва», — говорит адвокат.
Так, мошенник может оказаться любителем собак или заядлым сноубордистом или поклонником пеших походов.
При этом обилие фотографий, подробностей о личной жизни и увлечениях позиционирует злоумышленника как открытого и готового к общению человека, создавая ажиотаж вокруг его профиля.
Как отмечает Елена Кудерко, вниманием такого человека жертва хочет завладеть и его удержать, в борьбе за это — готова на многое закрыть глаза.
Как правило, мошенник всегда первым идет на общение, высматривая психологический профиль жертвы, «подходящей под легенду его обмана».
Манера общения, наличие заготовок, штампов в общении, по словам юриста, должно насторожить.
Чем быстрее и активнее мошенник входит в контакт, тем внимательнее нужно быть.
На первых порах общения адвокат не советует раскрывать о себе подробную информацию, в том числе о месте жительства, составе семьи, месте работы, местах отдыха.
Главным помощником в распознавании мошенников являются «вопросы» о жизни, сопоставление ранее сказанного с уточняющими вопросами, противоречий быть не должно.
«“Ляпы” в общении являются маркером того, что собеседник одновременно ведет активную переписку, в связи с чем, мог забыть о том, что ранее было сказано или отклониться от легенды», — говорит адвокат.
Длительность и активность переписки, время выхода в сеть должна соотноситься с тем образом жизни и жизненными обстоятельствами, о которых ранее рассказывалось.
К примеру, несоответствие города/страны, часового пояса, графика работы должны вызывать обоснованные сомнения.
Нужно понимать, что общение по видео, обмен фотографиями, виртуальное знакомство с друзьями — привычная уловка, которая делает собеседника в глазах жертвы «реальным» человеком. Тем, кому обязательно хочется помочь.
Мошенник может отправить подарок, цветы, занять деньги, проявить иное внимание, рассчитывая взамен получить нечто-большее — свой куш.
«Рано или поздно, любой мошенник начинает рассказывать о неких обстоятельствах, жизненных препятствиях или сложностях, некоторые наоборот “собирают” на реализацию мечты, выгодный план. Не зависимо от контекста, любая запрошенная сумма — начало активных действий. При получении отказа мошенник не будет тратить время, так как в его случае время- деньги», — предупреждает адвокат.
Однако, стоит помнить о том, что деньги — это не всегда передача определенной суммы, принадлежащей жертве. Это может быть просьба о перечислении другу мошенника той суммы, которая ранее была направлена мошенником на карту жертвы или покупка вещи в интернет-магазине, покупка билетов, подарочного сертификата и прочее.
Все это примеры легализации денежных средств, когда незаконно полученным деньгам придается законный вид уже в виде вещи или покупки.
Кроме того, целью мошенника могут быть получение платежных данных, к примеру, направив ссылку на какой-либо ресурс или с просьбой поучаствовать в голосовании за кого-то из своих знакомых в конкурсе и пр. В то же время ссылка предоставляет доступ к охраняемым данным или телефону, аккаунту.