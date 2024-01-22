Как распознать кризис среднего возраста: 6 тревожных звоночков

Писательница Жорж Санд говорила, что жизнь даётся человеку в аренду и в итоге её надо вернуть, чтобы в конце оказаться в числе выигравших. Когда мы подходим к условной середине своего пути, то сталкиваемся с определённым кризисом: значимые цели достигнуты, дети выросли, на работе всё как обычно, денег вроде хватает. Но почему так тоскливо? Почему всё, что хочется, так это купить новенькую тачку, найти замену супругам, обновив их до более молодой версии, и поменять наконец эту дурацкую причёску? Кажется, пациент, у вас кризис среднего возраста! Дело плохо, но лечится. Какие ещё симптомы?

1. Ощущение бессмысленности происходящего

В период кризиса среднего возраста мы как бы устаём от рутины. Остро переживаем, что жизнь складывается не так, как мы когда-то мечтали или видели в фильмах. Глядим в окно, а там ничего особенного. Неужели всё, что мы делаем, не имеет значения? Ведь конец рано или поздно всё равно настанет. Порой кризис середины жизни — это звоночек, который подсказывает: пора делать то, о чём вы давно мечтали. Потому что вы не бессмертны.

2. Появилось чувство вины за ошибки прошлого

Навязчивые воспоминания о тех ошибках, которые мы когда-то совершили, в период кризиса среднего возраста обостряются и превращаются в ужасных монстров. Нужно помнить, что все эти промахи преподнесли вам важные уроки и помогли встать на верный путь. А сейчас просто настало время, когда необходимо себя простить, потому что никто другой за вас этого не сделает.

3. Обесценивание всего, чего достигли в жизни

Где-то в середине жизненного пути нам начинает казаться, что все достижения — туфта и нужно было концентрироваться и вкладываться вообще в другое. Кризис среднего возраста призывает нас остановиться, замедлиться и объективно оценить, что уже получилось сделать, а над чем нужно ещё поработать. Жизнь-то ещё не заканчивается, помните?

4. Навязчивое желание кардинально изменить жизнь

Переезд в новую страну, смена работы, которая абсолютно не связана с тем, чем вы занимались ранее, другой круг общения, кардинальные изменения во внешности — это всё явный признак переживания кризиса среднего возраста. Сейчас вам кажется, будто переосмысление себя требует глобальных изменений. Однако, возможно, ответ лежит не в смене локации или уходе от семьи, а в поиске гармонии внутри себя. Кризис середины жизни — это не повод отрекаться от всего, что было. Это тот самый момент, когда нужно вдумчиво ответить на вопрос: от чего вы получаете удовольствие, а от чего вас уже давно тошнит.

5. Гнетущие мысли о смерти

Мысли о том, что времени с каждым днём становится всё меньше, могут терзать день за днём, будто голодные собаки. Но давайте взглянем на это иначе. Вместо ужаса от предстоящего конца, который и так неизбежен, давайте лучше пользоваться каждым моментом жизни как возможностью построить нечто невероятное. Кризис среднего возраста — это напоминание о ценности времени и силе момента здесь и сейчас.

6. Повышенный интерес к религии

На пике кризиса среднего возраста мы часто обращаемся к духовным практикам, которые могут помочь в поиске философских ответов. Это не значит, что нужно сразу уйти в монахи или ежедневно ходить к батюшке на исповедь. Это скорее показатель, что для вас сейчас важно найти смысл и поддержку в вопросе, касающемся более высоких материй. Для начала попробуйте обратиться к психологу. Он поможет разгрести хаос в голове, разложить мысли по полочкам, преодолеть кризис мягко и плавно. А также вместе с вами специалист отыщет те самые истинные желания, о которых вы когда-то позабыли.