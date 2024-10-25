Как распознать человека, который нарушает личные границы

Отношения — любовные или дружеские — не всегда складываются так легко, как нам бы хотелось. Все может осложниться эмоциональными, поведенческими, социальными, психологическими и даже генетическими факторами.
В Psychologies рассказали об особенностях людей, склонных нарушать границы.
Торопят
Манипуляторы любят торопить, создавая иллюзию срочности. Цель такого поведения — побудить к импульсивному, необдуманному решению.
Окружают вниманием
Людям, нарушающим границы, нравится окружать вас вниманием лишь потому, что вы им полезны и удобны. Вас не ценят, не уважают, а просто используют.
Так, манипуляторы могут помогать вам со всеми делами «из добрых побуждений», но стоит вам отказаться от помощи хотя бы один раз, отношение к вам резко ухудшится.
Не задумываются о ваших чувствах
Такие люди не задумываются, причиняют они вам вред или нет. Так, например, родственник может попросить поддержать в конфликтной ситуации, не заботясь о том, что к вам могут начать относиться хуже.
Не уважают потребность в уединении
Вы имеете полное право побыть в одиночестве. И лучше держаться подальше от всех, кто не понимает этого и не уважает такого желания.
Постепенно вас изматывают
Часто такие люди делают то, что вам не нравится, из раза в раз, пока вы не сдадитесь. Если взять измором не получается, в ход идут принуждение, запугивание, махинации.
Считают, что им все позволено
Сложно жить с человеком, который считает, что ему все вокруг обязаны. При общении с такими людьми у вас постоянно будет возникать чувство, что вас используют и принижают. Важно четко дать понять, что вы не будете терпеть такое отношение.
Постоянно вас проверяют
Часто они проверяют вас на прочность. Например, не хотят разговаривать, поддерживать честные и равноправные отношения. Они пытаются понять, насколько далеко могут зайти в отношениях с вами.
Они словно страдают раздвоением личности
Общаться с тем, у кого постоянно меняется настроение и поведение, очень сложно. Такая нестабильность часто приводит к нарушению чужих границ.
Иногда кажется, что такие люди сами себя не понимают, не уверены в собственных решениях, сомневаются в эмоциях. Возможно, это так, но они все равно продолжают манипулировать вами, заставляя вас все время быть настороже, ведь непонятно, что от них ждать.
Занимаются эмоциональной и психологической манипуляцией
Если у человека не получается что-то от вас получить, в ход идет психологическая манипуляция. Помимо игнорирования, такие люди часто прибегают ко лжи, демонстрируют эмоции, но противоположные тем, что чувствуют.
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