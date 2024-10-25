Как распознать человека, который нарушает личные границы

Иногда кажется, что такие люди сами себя не понимают, не уверены в собственных решениях, сомневаются в эмоциях. Возможно, это так, но они все равно продолжают манипулировать вами, заставляя вас все время быть настороже, ведь непонятно, что от них ждать.