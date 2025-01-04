Как работает уральский центр спасения водоплавающих птиц

Человеческим именем его нарекли чуть более месяца назад, когда обессилившую экзотическую птицу привезли в центр, расположенный в поселке Зюзельском, что под Полевским. С тех пор история спасения Кеши стала для уральцев символом победы над стихией и злом, а он сам — птицей счастья завтрашнего дня. Корреспонденты «РГ» решили отправиться в заповедник доброты, чтобы посмотреть, как живет чудо в перьях.
Кеша в сугробе
Даже не каждый житель Зюзельского знает, что за высоким забором в обычной бревенчатой избе с голубыми наличниками занимаются спасением и реабилитацией животных. «Особый питомец» — единственный на Большом Урале центр, где восстанавливают после травм водоплавающих птиц. Впрочем, и по всей стране подобных лечебниц можно пересчитать по пальцам одной руки.
Эта история началась более трех лет назад, когда супруги Татьяна Голик и Альберт Гиниятов купили у земляков дом и пятнадцать соток огорода. На участке новоселы возводили не парники, бани да веранды, а помещения для содержания попавших в беду животных. С тех пор через руки Айболитов прошли тысячи птиц и сотни четвероногих. В среде профессиональных ветеринаров и контролирующих органов центр ценят, а неравнодушные уральцы постоянно привозят Татьяне и Альберту новых пациентов. Причем не только с окрестных мест, но и из соседних областей, даже из Югры раненую утку Свистульку доставили.
Розовый фламинго Кеша пока самый экзотичный подопечный.
В ноябре деревенский житель отправился в лес забрать заготовленное летом сено. Когда увидел увязшую в сугробе голенастую птицу с загнутым клювом, не поверил глазам. Несчастный раскачивался от ветра, от отчаяния закрыв глаза, словно приготовился замерзнуть стоя. Даже не пытался сопротивляться, когда подошли люди и бережно взяли в охапку.
— Так бы и умер стоя, фламинго никогда не приседают, чтобы согреться. В лесу он пробыл, видимо, несколько дней. Судя по покусанным окровавленным крыльям, как мог отбивался от лис. Весил чуть больше килограмма — так изголодал, — рассказывает Татьяна.
Занесенный ветром
На красавца с картинки с алыми, в тон закату, крыльями и белоснежной шеей Кеша, конечно, мало походит. На родине фламинго приобретают эффектную расцветку только после трех лет, а перед нами заплутавший одногодок. Статусную породу сегодня можно распознать только по клюву особой формы и розовым перышкам, скрывающимся под крыльями.
Как объясняют специалисты, по осени на Урале или в Сибири фламинго встречаются не так уж редко. Ближайшее большое гнездовье находится в заповеднике на озерах Центрального Казахстана. На зимовку стаи направляются к Ирану, впереди летят опытные вожаки, знающие дорогу. Но из-за сильных ветров молодые птицы, бывает, настолько устают, что их, как песчинки, относит на многие километры в сторону — чаще всего на север и восток. Самостоятельно проложить маршрут в теплую страну они не могут, летят куда глаза глядят, пока окончательно не обессилят. В прошлом году орнитологи зафиксировали «фламингопад» на Алтае. Один оказался под Ирбитом. Местные жители активно снимали диковинку на видео и выкладывали в соцсети, а вот спасти не удосужились.
О будущем Кеши, когда он попал в центр «Особый питомец», тоже давали неутешительный прогноз: истощение, раны на обоих крыльях. К тому же, как выяснилось, птичку пытались подстрелить — в голени застряла пуля, от других свинцовых снарядов Кеша умудрился увернуться.
— Крылья подлатали, а вот пулю пока решили не трогать — слишком близко она к сухожилиям, есть риск повредить. А так Кеша уже отъелся до трех килограммов и ходит бодрячком. От незнакомых, правда, пытается прятаться за моей спиной, но любопытство все равно берет верх, — знакомит нас с экзотической для Урала птицей Татьяна, показывая вольер для выздоравливающих пернатых.
Об ангелах и кудрях
В соседях у фламинго — три уточки и пеликан Вася с белыми кудряшками на затылке. Вася начал было на нас, непрошеных гостей, шипеть, но быстро успокоился, завидев принесенную свежую рыбу. Ловил упитанных карпов ловко, на лету, и, проглотив, усаживался надутый, как удав.
— За раз кудрявый способен уложить в себя до трех килограммов рыбки. Зато хлопот с подготовкой корма, как для Кеши, нет. А рацион фламинго включает 12 блюд — от креветок до овощей. Специального помещения нет, готовим на домашней кухне, — поясняет Татьяна.
Васю привезли в декабре из Челябинской области. Птицу со сломанным крылом, которая вмерзла в озеро, пришлось аккуратненько выдалбливать изо льда. Сейчас Вася идет на поправку, и, может быть, ближе к лету у пеликана будет выпускной на челябинских озерах.
Выпускные вылеченных птиц — самые любимые у Альберта и Татьяны дни. Чаще всего выход на свободу, в дикую природу, празднуют лебеди — завсегдатаи центра. В «Особом питомце» проходит реабилитацию дюжина царских птиц. Гуляют стайкой, как гуси, только более миролюбиво: не шипят и не щиплют за ноги. Есть, конечно, спасенные лебеди, которые никогда не покинут приютивший их дом. К примеру, так называемые «ангельские» птицы — у них с рождения неправильно выросли крылья. Что привело к деформации, то ли генетический сбой, то ли экологическая ситуация, ученые объяснить не могут, но лебеди-ангелы появляются все чаще. Впрочем, у стайки, дефилирующей по двору, хорошие перспективы обрести свободу: они травмировались минувшим летом и к весне должны окрепнуть для самостоятельной жизни.
Кстати, выпускной проводят по особой церемонии. Татьяна и Альберт пеленают птиц, чтоб не брыкались, укладывают в люльки-переноски (в обычные, в которых носят младенцев) и отвозят к озеру. На берегу птиц освобождают, и они, не оглядываясь на спасителей, радостно плывут вперед.
— Не было такого, как в диснеевской сказке: благодарные пернатые долго кружат над крышей, приветливо крича? — спрашиваю Татьяну.
— Нет, — без нотки огорчения отвечает она. — Птицы должны быть свободны. Клетки не для них. А для человека главное не причинять им зло.
P. S.
Дальнейшая судьба Кеши пока не решена. Фламинго внесен в Красные книги России и Казахстана, поэтому процесс восстановления подопечного центра контролирует региональное управление Росприроднадзора и департамент по охране животного мира. По прогнозам специалистов, он окрепнет и будет способен жить самостоятельно будущим летом. Уже нашлись зоопарки, готовые его принять. А мечта основателей «Особого питомца» — устроить Кеше выпускной: они хотят отвезти птицу в заповедник в Казахстане, чтобы он присоединился к сородичам.