Как работает уральский центр спасения водоплавающих птиц

Выпускные вылеченных птиц — самые любимые у Альберта и Татьяны дни. Чаще всего выход на свободу, в дикую природу, празднуют лебеди — завсегдатаи центра. В «Особом питомце» проходит реабилитацию дюжина царских птиц. Гуляют стайкой, как гуси, только более миролюбиво: не шипят и не щиплют за ноги. Есть, конечно, спасенные лебеди, которые никогда не покинут приютивший их дом. К примеру, так называемые «ангельские» птицы — у них с рождения неправильно выросли крылья. Что привело к деформации, то ли генетический сбой, то ли экологическая ситуация, ученые объяснить не могут, но лебеди-ангелы появляются все чаще. Впрочем, у стайки, дефилирующей по двору, хорошие перспективы обрести свободу: они травмировались минувшим летом и к весне должны окрепнуть для самостоятельной жизни.