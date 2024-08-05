Как работает кофе, или почему от него хочется спать

Чтобы накопить энергию, АТФ нужно время. И если аденозина в организме накапливается слишком много, он начинает связываться с аденозиновыми рецепторами, которые есть в том числе и на клетках мозга — нейронах. Так организм получает сигнал, что настала пора отдохнуть.