Как работает кофе, или почему от него хочется спать

Бывает так, что одних кофе бодрит, а другие хотят от него спать и спокойно могут выпить его перед сном.
Как работает кофе
В состав кофейного зерна входят два компонента: кофеин и теобромин.
Кофеин блокирует действие аденозина — нейромедиатора, ответственного за усталость и сон.
Энергия в нашем организме хранится в виде молекул денозинтрифосфорной кислоты, или АТФ. Они состоят из аденозина и трех «хвостов» — остатков фосфорной кислоты. Отцепляя их, АТФ передает энергию белкам.
Чтобы накопить энергию, АТФ нужно время. И если аденозина в организме накапливается слишком много, он начинает связываться с аденозиновыми рецепторами, которые есть в том числе и на клетках мозга — нейронах. Так организм получает сигнал, что настала пора отдохнуть.
Кофеин по строению молекул похож на аденозин. Но он не передает никаких сигналов и является заглушкой для рецепторов, в то время как аденозин продолжает вырабатываться в организме. Однако мозг этого не понимает, поэтому мы чувствуем бодрость.
Когда мы выпиваем кофе, он попадает в кишечник и через его стенки всасывается в кровь, а вместе с ней попадает в мозг и занимает рецепторы аденозина.
В тот момент, когда действие кофеина заканчивается, весь аденозин атакует мозг, из-за чего нам хочется спать или выпить еще чашечку бодрящего напитка.
Сонливость после кофе также появляется из-за сердцевины кофейных зерен. Она содержит вещество теобромин, который действует на нас как легкое снотворное или успокоительное, расширяя сосуды и снижая кровяное давление. Как правило, растворимый или гранулированный кофе либо полностью, либо частично состоит именно из теобромина.
В современном английском существует такое выражение, как coffee nap, то есть «кофейная дрема». Оно означает спящих в середине трудового дня работников, которые в поисках бодрости выпили кофе.
Другие причины, из-за которых кофе не помогает
Спать от кофеина может хотеться не только из-за теобромина и «бомбардировки» мозга аденозинм. К причинам сонливости относятся:
- Нехватка запаса сил в организме. Если была хотя бы одна ночь без сна или вы устали за несколько дней, кофе вряд ли поможет взбодриться.
- Сахар и сладкие добавки. Добавленный сироп или сахар устраивают так называемые «глюкозные качели». Из-за них период бодрости быстро сменяется упадком сил.
- Чрезмерное употребление кофе. Избыток кофеина в организме может привести к тревожности, которая является частой причиной переутомления и сонливости.
- Толерантность к кофеину. Если вы употребляете кофе часто и в больших количествах, вы можете заметить, что напиток больше не действует на вас должным образом. И дело не в кофе, а в развившейся толерантности к кофеину. Организм привыкает к кофеину, из-за чего его требуется больше для того, чтобы почувствовать себя бодрым.
- «Неправильный» кофе. Растворимый кофе содержит больше теобромина, чем кофеина. А зачастую второго вещества и вовсе может не быть в приготовленном бодрящем напитке (производителям кофе запрещено указывать этот факт на этикетке). И, конечно, в таком случае даже литр кофе не поможет взбодриться.
- Некачественный кофе. Странный запах и сильная горчинка говорит о некачественности кофе. Он может спровоцировать не только усталость, но и головокружение.
Как избежать сонливости
Есть несколько способов избежать сонливости после употребления кофе.
- Пейте кофе вместе с грейпфрутовым соком. Благодаря ферментам фрукта кофеин действует гораздо дольше. Если это не помогает, то у вас выработалась толерантность к кофеину.
- Поскольку кофе обладает диуретическим (мочегонным) эффектом, организм теряет много жидкости. Поэтому мы можем чувствовать усталость. Поэтому кофе лучше всего запивать водой, а также употреблять в течение дня больше фруктов и овощей.
- Пейте кофе, когда в организме минимум кортизола. Так напиток лучше сработает. Если встаете в 7:00, лучший период для вас — промежуток с 9:30 до 11:30. Если позже — прибавьте ко времени пробуждения 2−3 часа. А вот сразу после того, как вы проснулись, лучше выпить воду с лимоном.
Ранее были названы пять признаков избытка кофе в организме.
Анна Морозова