Как пытали жителей ДНР, чем занимаются «ждуны», почему в Донецке лучшее ПВО

Это они восемь лет воевали, жили под обстрелами и могут объяснить, как окапываться и где. Например, во время первой Угледарской операции для наших российских военнослужащих город и его окрестности была просто картой, а для бойцов 1-го армейского корпуса это была знакомая местность. Они подсказывали, где завернуть, пройти между домами, как зайти в здание. И мы, и администрация главы делали много, чтобы не было разделения на старшего и младшего брата. Сейчас всё это выровнялось и многие военноначальники пересмотрели отношение к тем, кто служил в 1-м армейском корпусе, особенно к разведчикам.