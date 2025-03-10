Как пытали жителей ДНР, чем занимаются «ждуны», почему в Донецке лучшее ПВО

Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации более двух лет назад. К этому Донбасс стремился восемь лет под огнем артиллерии ВСУ. 99,23% жителей ДНР проголосовали на референдуме за окончательную интеграцию с Россией. До 1 января 2026 года в Республике действует переходный период. Донецку предстоит привести в соответствие экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы. Какая обстановка в ДНР сейчас и что пришлось пережить на пути в Россию, рассказал советник главы Республики Игорь Кимаковский.
— Армия России продвигается на всех направлениях в ДНР. Линия фронта отодвигается от Донецка. Стало ли безопасно после освобождения Марьинки, Авдеевки, Курахово и многих других населённых пунктов?
— От Донецка линия фронта отодвинута достаточно далеко. Теперь противник не может обстреливать город артиллерией и РСЗО. Удары могут наноситься только последствием применения или дальних дронов, или же ракетного вооружения, которое поставляет Запад. После освобождения Авдеевки, Красногоровки, Курахова, Селидова город смог вздохнуть более свободно.
Стало безопаснее. Но о действительно мирном небе говорить пока рано.
Удаление линии фронта от Донецка позволило более быстрыми темпами налаживать мирную жизнь. Во-первых, удлинились маршруты движения автотранспорта. Во-вторых, коммунальные службы начали ремонт энергетических систем города. Началась работа по ремонту дорог. Естественно, улучшилось не только сообщение, но и доступ граждан, которые жили в этих прифронтовых районах, к социально-бытовым объектам. Увеличилось количество магазинов в этих районах, возможность пользоваться услугами такси. Началась подготовка к открытию учебных заведений, потому что до этого там не работали ни школы, ни детские сады.
Лично для меня самым ярким примером того, что Донецк стал гораздо безопаснее, оказалось появление детей со школьными портфелями на улицах.
— Не так часто, но всё-таки Донецк иногда подвергается обстрелам. Что необходимо сделать, чтобы лишить противника этой возможности?
— Как говорил глава Донецкой Народной Республики, надо отодвигать противника на то расстояние, на котором он вообще не может поражать объекты. То есть, если у него удлиняется плечо доставки боеприпаса, то соответственно мы на это плечо должны его отодвинуть. Сегодня стоит задача создать контур безопасности Донецка уже фактически на расстоянии 350−400 километров. Вот только тогда мы сможем сказать чётко, что Донецк не будет обстреливаться.
— А если противник получит ракеты, способные бить на расстоянии 500 километров?
— Противник может получить ракеты с дальностью не только 500, но 650 километров. Это оружие уже может быть у ВСУ, потому что с их территории ведутся обстрелы не только Донецкой Народной Республики, но и других регионов Российской Федерации, находящихся в глубине. Сейчас наше ПВО работает больше, чем на 100 километров в глубину территории врага, и ВСУ запускают ракеты на таком расстоянии, при котором наши силы не смогли бы сбить эту ракету в тот момент, когда она набирает стартовую скорость и определяется с траекторией по направлению цели.
— Донецкая система ПВО выстраивалась долгие годы и в условиях непрекращающихся обстрелов. Как бы вы её оценили?
— В Донецке создана, я думаю, самая эффективная в мире система противовоздушной обороны. Почему? Потому что в отличие от американских, каких-то других систем, того же Израиля, Донецк был подвержен обстрелу всевозможными видами вооружения, в том числе и высокоточными ракетами, и с головками наведения на наши станции активного слежения за небом, для того, чтобы подавлять нашу систему ПВО.
Она создавалась, скажем так, под серьезным давлением противника и на сегодня является самой эффективной. Но, тем не менее, и эту систему ВСУ иногда могут перегружать. Что прикрывается? Больницы, социально значимые объекты, административные здания, центры управления и принятия решений, и крупные торговые центры, где может быть скопление людей.
— Зачастую наводчиками выступают местные жители, считающие, что Украина вернётся на эту территорию. Их принято называть «ждунами». Как в ДНР решают вопрос с ними?
— Зачастую?! Пожалуй, так не сказал бы. Но… «Ждунов» пока не мало. Есть ряд причин их существования. Как они появились? Это люди, обработанные средствами массовой информации Украины, настроенные на псевдоисторию, на русофобское отношение к русским и ко всему, что касается России.
«Ждуны» вынуждены оставаться на нашей территории в силу того, что у них есть. Может быть, свой бизнес или квартиры, которые они не хотят потерять. Но есть такие, кто завербованы и оставлены противником на нашей территории.
Последних вычислить гораздо сложнее, потому что они мимикрируют так, чтобы максимум спрятаться в общей массе населения.
Как с ними бороться? Первое, это эффективная работа спецслужб и так как, если вы замечаете, что именно террористических актов на нашей территории фактически нет, то это говорит о том, что спецслужбы работают достаточно хорошо. Но «ждуны», они больше работают с линией фронта и около линии фронта. Там выявление ведется достаточно серьезно.
Второе, улучшение социально-бытовых условий людей и улучшение безопасности. Тогда жители новых регионов будут выдавать «ждунов» сами. И третье, это информирование граждан. То есть, если противник каким-то образом «обрабатывал» и настраивал наших сограждан против России, то теперь мы должны вести разъяснительную работу. И, как правило, это тоже достаточно эффективное оружие. Уже сейчас в Донецке невозможно услышать радио или увидеть украинские телеканалы. Мы должны работать вот в этих трех направлениях.
До людей с освобожденных территорий и возвращающихся необходимо доводить, что мы на Украине ничего не захватываем, а просто восстанавливаем историческую справедливость, о чем я говорю всегда и везде.
— До 1 января 2026 года Донецкая Народная Республика находится в переходном периоде, что обозначено федеральными законами. В годы независимости у республики появилась Народная милиция. Произошло это после Минских соглашений. Фактически, это были Вооружённые силы. Сегодня они интегрированы в российскую армию. Как федеральный центр поддерживает тех, кто не оставил Донбасс в период с 2014 по 2022 года?
— Существенно изменились социально-бытовые условия тех, кто отставил независимость ДНР с первого дня ее существования. В чём это выражается? Если у военнослужащих 1-го армейского корпуса была стартовая заработная плата или воинское довольствие где-то в районе 15 тысяч рублей и в зависимости от звания и должности доходила до 50 тысяч рублей. То с приходом Российской Федерации воинское довольствие, повысилось до уровня аналогичных выплат в России.
Соответственно, и заработные платы, и военные пенсии были пересчитаны по российским стандартам. Ветераны республики, которые воевали в 1-м армейском корпусе, сейчас пользуются и санаторно-курортными, и медицинскими услугами, и всем тем перечнем социальных льгот, которые есть в законодательстве. Это льготы на ЖКХ, транспорт и другие виды социальных льгот для ветеранов, инвалидов, военных пенсионеров.
— В 2022 года на ряду с Вооружёнными силами Российской Федерации в Специальной военной операции принимала участие Народная милиция ДНР. Долгое время российские военные выделяли донецких. И это имело негативный характер. Удалось ли решить эту проблему?
— Помню эту проблему, и я на тот момент уже обращался к командирам российских соединений и подразделений, когда это была еще независимая Донецкая Народная республика. Советовал — не относиться с недоверием и свысока к военнослужащим 1-го армейского корпуса. Ведь наши люди хорошо знали территорию, противника.
Это они восемь лет воевали, жили под обстрелами и могут объяснить, как окапываться и где. Например, во время первой Угледарской операции для наших российских военнослужащих город и его окрестности была просто картой, а для бойцов 1-го армейского корпуса это была знакомая местность. Они подсказывали, где завернуть, пройти между домами, как зайти в здание. И мы, и администрация главы делали много, чтобы не было разделения на старшего и младшего брата. Сейчас всё это выровнялось и многие военноначальники пересмотрели отношение к тем, кто служил в 1-м армейском корпусе, особенно к разведчикам.
— 6 июня 2015 года вы попали в плен. Через четыре года в результате обмена вернулись на Родину. Как те, кто вас задержал, а потом держал в тюрьме относились к вам гражданину Российской Федерации?
— Было много пыток в пыточной СБУ «Тир». За трое суток я потерял в весе больше 10 килограмм. Не выдержал в тот момент, когда проводили так называемое «Гуантанамо». Это когда из лёгких выбивают воздух, на лицо кладут мокрую тряпку и начинают поливать тебя водой.
Мне повезло, что я не попал в мариупольский аэропорт, потому что оттуда около 40% схваченных местных жителей просто не вернулось. Там была яма, куда сбрасывали тела расстрелянных.
В плену провёл четыре года и три месяца. Пережил многое. Семь месяцев одиночки. 54 дня голодовки.
Когда я возвратился из плена, то прочувствовал, как важна для меня Россия. На тот момент мне было 48 лет. После официальных мероприятий я снял туфли, подошёл к берёзе и обнял её. Тогда я душой прочувствовал, что такое Родина.
Что в ДНР сейчас?
Освобождение ДНР продолжается. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подтвердил, что заморозка вооружённого конфликта на текущих позициях исключена. Он напомнил про Конституцию, согласно которой, вся территория Республики является неотъемлемой частью нашей страны.
В это же время Донецк постепенно возвращается к мирной жизни. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с 31 марта возобновляется очное обучение в вузах. В восстановлении образовательной и социальной базы, инженерной и транспортной инфраструктуры помогают шефы-регионы.
— Вместе с ректором ДонНТУ Александром Аноприенко и делегацией из СПбГУ определили этапы реконструкции корпуса донецкого вуза, поврежденного в результате украинской агрессии, — рассказал Денис Пушилин.
По его словам, цель не просто восстановить ДонНТУ, а сделать его одним из ведущих вузов России. И это не единичный пример восстановления мирной жизни региона. Таких примеров сотни.