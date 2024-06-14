Самостоятельные путешествия: как организовать поездку без турагентства

Итак, вы решили ни от кого не зависеть и спланировать поездку, исходя из своих желаний. Хорошая новость — при правильной подготовке вам, скорее всего, удастся даже сэкономить без потери комфорта. Рассказываем, как грамотно подойти к вопросу планирования самостоятельного путешествия.
1. Определитесь с направлением
Прежде чем сделать выбор, подумайте о том, каким вы видите свой отдых. Если есть желание как можно дольше лежать на пляже и ни о чем не думать, отправляйтесь в места, где есть система «все включено». Отели с таким типом размещения можно забронировать самостоятельно и безо всяких агентств. Если в ваши планы входит активный отдых, подумайте, где бы вы хотели побывать: в этом случае нужно сопоставить ваш бюджет на поездку и количество дней, на которое вы можете уехать, со списком городов, в которых всегда мечтали побывать. Также стоит понять, хотите ли отправиться в место с теплой погодой или холодной, у вас есть желание изучить памятники природы, музеи или рестораны, или и то, и другое, и третье.
2. Если собираетесь за границу, уточните, какие проездные документы вам нужны для поездки
Речь, в первую очередь, идет о визах, страховках, загранпаспорте. Проверить, нужна ли вам виза, можно на сайте Министерства иностранных дел России. Там же указано максимальное количество дней, которые вы можете пребывать в чужом государстве с визой и без нее. Если виза нужна, отправляйтесь на официальный сайт посольства страны, куда едете, оставьте заявку, изучите список требуемых документов, соберите все необходимое: уделяйте время деталям — на каком языке должны быть справки, сколько денег важно иметь на счете, сколько должен действовать загранпаспорт на момент въезда и подачи, какими должны быть фотографии, какие документы нужно предоставить на ребенка, если он едет с вами (и если, например, второй родитель не сопровождает его в поездке), важно ли иметь купленные билеты и забронированное жилье. Если переживаете, что запутаетесь, позвоните в любое визовое агентство — как правило, они владеют самой актуальной информацией, нередко бесплатно консультируют и высылают на почту список документов для подачи заявления. Не игнорируйте пункт со страховкой: во многие страны без них не пускают, а еще они часто требуются для подачи заявления на визу. О здоровье тоже важно позаботиться: стоимость медицинских услуг в других странах зачастую сильно дороже, а вот качество может отличаться (и не в лучшую сторону).
3. Уделите время поиску выгодных билетов и жилья
Не бросайтесь на первое попавшееся предложение: попробуйте состыковать рейсы самостоятельно, посмотреть все варианты пересадок (если они требуются), изучить, есть ли другие аэропорты поблизости с местом, куда вы собираетесь. Проверьте, отличается ли стоимость покупки билетов в одну сторону от предложений «туда и обратно». Загляните на сайт авиакомпании, которую вам предлагает агрегатор для перелета, и посмотрите, сколько билеты стоят там. Подробнее о поиске выгодных билетов мы рассказывали в этой статье.
С жильем тоже не стоит ограничиваться одним лишь агрегатором: изучите несколько, а еще попробуйте связаться с отелем напрямую — возможно, вам сделают предложение выгоднее. Выбирая отель, изучайте отзывы: там можно узнать много полезной информации. Помните: каким бы отличным не был у него рейтинг, если место размещения, к примеру, скрыло тот факт, что у в номерах нет кондиционера, а вы тяжело переносите жару, отдых едва ли будет в радость. Изучите варианты размещения в квартирах — иногда они намного дешевле, чем отели, при этом ничуть не хуже с точки зрения комфорта.
4. Узнайте, как обстоят дела с транспортной сетью в пункте назначения
Начните хотя бы с аэропорта: вам нужно узнать, как добраться после прилета до жилья. В некоторых случаях автобусные остановки расположены прямо у выхода аэропорта и довозят до центра города. Иногда шаттлы бывают даже бесплатными или трансфер включен в отель, который вы забронировали. Узнайте, какие приложения такси работают, и заранее скачайте их (для этого важно позаботиться о роуминге до начала поездки — как это сделать мы рассказывали в статье по ссылке). Важный факт: иногда стоимость такси такая же, как если вы поедете на автобусе, особенно если он идет до центра города, а оттуда вам нужно будет добираться на другом транспорте, поэтому все просчитайте. Более того, некоторые приложения делают хорошие скидки на первую поездку.
В целом, вопрос наличия общественного транспорта в пункте назначения очень важен для планирования бюджета поездки: если сеть не развита, вам придется арендовать машину/байк или тратиться на такси, а в некоторых местах оно недешевое. Советуем продумать этот пункт заранее.
5. Изучите гиды по достопримечательностям в месте, куда вы едете
Совсем не обязательно прописывать с точностью до мелочей каждый день и вгонять себя в стресс от мысли «как все успеть», но составить список мест, в которые вы точно хотите заглянуть, стоит. Изучите гиды по ресторанам, барам, памятникам культуры и природы, а затем составьте список тех, что хотите посетить в первую очередь. Затем откройте VK карты, найдите эти точки и составьте наиболее логичный маршрут, ориентируясь на расположение выбранных локаций. Наиболее дальние от аэропорта достопримечательности советуем не оставлять на последний день, чтобы точно успеть на рейс.
6. Спланируйте бюджет на поездку
Для этого проанализируйте то, как вы привыкли отдыхать: сколько раз в день вы питаетесь, какая еда вам нравится, насколько вам важно посещать дорогие рестораны и как часто в течение дня. Список достопримечательностей, которые вы хотите посетить, пригодится и тут: у большинства из них, как правило, есть сайты/социальные сети, где можно узнать информацию о стоимости входного билета. Вспомните про четвертый пункт этого списка и заложите средства на транспорт. Советуем это все изучить заранее и рассчитать. На поездки в Европу визовые агентства, как правило, советуют закладывать по 50€ в день на человека. К примерной сумме, которую вы посчитаете, советуем добавить еще 10%: это те деньги, которые могут пригодиться вам в случае непредвиденных расходов. А если они не понадобятся, то оставшиеся средства — это всегда приятно: их можно привезти с собой домой или потратить на шопинг.
Не забудьте узнать, какую валюту принимают в стране, куда вы едете, если она находится за пределами России. Также уточните, работают ли там карты банков РФ. Валюту по возможности стоит заранее поменять в родном городе — курс будет выгоднее. Во многих странах принимают доллары и евро, поэтому, как минимум, можно начать с покупки одной из этих валют, а уже по прибытии поменять в местную.
7. Посмотрите, какая погода будет в момент вашего планируемого времени приезда
Во-первых, это позволит вам не прогадать с погодой: если вы планировали смотреть памятники природы, а на улице обещают ливень и ветер, вероятно, стоит выбрать другие даты для поездки. Или если вы планировали активно купаться в море, но в первый месяц лета вода еще не прогрелась. Во-вторых, эта информация позволит грамотно собрать чемодан, не взяв ничего лишнего. Как бы жарко не было в месте, куда вы едете, советуем взять хотя бы одну теплую куртку/джинсовку: вечерами может быть прохладно. Это, кстати, еще один важный пункт — постарайтесь узнать, как конкретно ощущается температурный режим в том месте, куда вы едете, и как он меняется в течение дня. В некоторых городах палящее солнце днем сменяется сильным и холодным ветром вечером. Узнать об этом можно в гидах от путешественников и в поисковиках, вбив в запрос месяц вашей поездки и город со словом «погода». К примеру, на нашем сайте вы можете узнать, какой он — отдых в Сочи в июне и в июле.
Автор: Карина Андреева