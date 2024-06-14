Самостоятельные путешествия: как организовать поездку без турагентства

Для этого проанализируйте то, как вы привыкли отдыхать: сколько раз в день вы питаетесь, какая еда вам нравится, насколько вам важно посещать дорогие рестораны и как часто в течение дня. Список достопримечательностей, которые вы хотите посетить, пригодится и тут: у большинства из них, как правило, есть сайты/социальные сети, где можно узнать информацию о стоимости входного билета. Вспомните про четвертый пункт этого списка и заложите средства на транспорт. Советуем это все изучить заранее и рассчитать. На поездки в Европу визовые агентства, как правило, советуют закладывать по 50€ в день на человека. К примерной сумме, которую вы посчитаете, советуем добавить еще 10%: это те деньги, которые могут пригодиться вам в случае непредвиденных расходов. А если они не понадобятся, то оставшиеся средства — это всегда приятно: их можно привезти с собой домой или потратить на шопинг.



Не забудьте узнать, какую валюту принимают в стране, куда вы едете, если она находится за пределами России. Также уточните, работают ли там карты банков РФ. Валюту по возможности стоит заранее поменять в родном городе — курс будет выгоднее. Во многих странах принимают доллары и евро, поэтому, как минимум, можно начать с покупки одной из этих валют, а уже по прибытии поменять в местную.