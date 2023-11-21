Как проявить свою любовь к ребенку. Советы психолога

О том, как выстраивать эмоциональную связь с детьми и проявить любовь к ребенку, рассказала медицинский психолог Российской детской клинической больницы Ксения Дементьева. Ее рекомендации опубликовали в телеграм-канале Минздрава России.

Эксперт советует не упрекать ребенка, если тот расстроен. «Ему важно знать, что родитель готов утешить его в любом случае», — уточняется в посте. Детей не надо сравнивать с другими, но можно сравнить с ними самими в прошлом, чтобы показать, какие произошли изменения в лучшую сторону.

В течение дня можно обсудить не только домашние хлопоты и школу, но и то, что произошло с вами, а также поговорить о хобби ребенка.

Следует «исключить критику, направленную на личность ребенка» и предоставить ему возможность осознать, что ошибки и плохие поступки «не делают его плохим».

Психолог рекомендует не игнорировать ребенка. Если родитель устал, то лучше, например, уточнить, можно ли вернуться к разговору позже.

Ксения Дементьева напоминает, что важно весело проводить время вместе: гулять, играть в настольные игры, смотреть фильмы в кинотеатре, готовить.

«Даже когда ребенок не прав, ему важно чувствовать, что он под вашей защитой, что вы на его стороне. При этом вы можете не одобрять его то или иное поведение. Будьте отзывчивыми, сочувствующими и вовлеченными как в жизнь ребенка, так и в свою», — советует медицинский психолог.

В ведомстве отметили, что опыт эмоциональной поддержки очень важен для ребенка и в последствии он помогает ему быть устойчивее к стрессу и сложным ситуациям.

Детей нельзя наказывать с применением физической силы. «Лучше поговорить и выяснить проблему», — добавили в публикации Минздрава. Нужно отмечать успехи ребенка, в особенности, если ему трудно что-то дается. Важно, чтобы ребенок был уверен: родители будут рядом с ним и в то время, когда он уязвим.

Не запрещайте чувствовать негативные эмоции. Эти чувства есть у каждого. Нужно научиться справляться с ними.

Фразы в духе «ты балбес» и «у тебя никогда ничего не получается» не стоит употреблять в отношении ребенка.

Ксения Дементьева добавила, что нельзя говорить ребенку, что вы его любите, только когда ему ставят хорошие оценки.

Ранее в беседе с РБК Life семейный психолог Виктория Дмитриева отметила, что и ругать за плохие оценки нет смысла. Вряд ли из-за этого ребенок станет лучше учиться. Эксперт рассказала, что есть как минимум два способа, чтобы решить проблему с оценками.

«Первый — договориться со своей совестью и с ребенком, что учеба — это его дело и вы этого не касаетесь. Тогда ребенок должен будет самостоятельно принимать решение по любым ситуациям — как позитивным, так и негативным», — объяснила семейный психолог.

Во втором случае ругать за оценки по-прежнему нельзя, но нужно разобраться, в чем причина, если ребенок стал регулярно получать низкие отметки.

«Одна двойка или тройка — ничего страшного, бывает у любого. Но пять двоек на неделе — это проблема», — поясняет Виктория Дмитриева.

Разговор нужно выстроить аккуратно и с заботой о школьнике.

Эксперт также напомнила, что в школе создаются стрессовые ситуации, и дома стресс продолжаться не должен. Ребенок может не вынести давления, и все усугубится.