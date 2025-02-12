Как проверяют авиационные ремни безопасности

При высоких температурах, например, в течение длительного времени на залитой солнцем взлетно-посадочной полосе, материалы ремней безопасности могут расширяться или размягчаться. И наоборот, при низких значениях, например, на большой высоте, в негерметичных грузовых отсеках или в зонах технического обслуживания, лямки и механизмы пряжек могут стать хрупкими.