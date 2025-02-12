Как проверяют авиационные ремни безопасности

Пристежные ремни в самолетах — это не просто формальность, необходимая для соблюдения правил безопасности. Они спасают жизни в ситуациях повышенного риска. Будь то турбулентность, аварийная посадка или резкие маневры, эти устройства надежно удерживают пассажиров, предотвращая травмы, вызванные резкими движениями.
В Simple Flying рассказали, из какого материала изготавливают авиационные ремни безопасности, как их тестируют и когда они реально спасали жизни людей.
Из чего делают ремни безопасности
Ремни безопасности в самолетах сконструированы с особой тщательностью, чтобы обеспечить баланс между безопасностью, комфортом и функциональностью.
Лямку ремня безопасности изготавливают из высокопрочного полиэстера или нейлона, которые отличаются долговечностью и устойчивостью к износу. Нити этого материала крепко сплетены между собой, что предотвращает растяжение, которое может поставить под угрозу безопасность пассажиров.
Пряжки ремней безопасности в самолетах могут быть сделаны из алюминия, стали или хромированного материала. Они сконструированы таким образом, чтобы в случае аварийной ситуации пассажир мог легко расстегнуть ремень и покинуть свое место.
Ремни безопасности оснащены регулируемыми лямками для удобства пассажиров разного телосложения. Эти регулировки протестированы на удобство использования и надежную фиксацию.
Как тестируются ремни безопасности
Процесс разработки авиационных ремней безопасности включает в себя строгие испытания, чтобы убедиться, что они выдерживают воздействие турбулентности, аварий и быстрого торможения.
Тестирование на динамическую нагрузку
Ремни безопасности должны выдерживать нагрузки, которые в 16−20 раз превышают силу тяжести. Это гарантирует, что устройства смогут защитить пассажиров во время отмененного взлета, экстренного торможения и турбулентности.
Во время этого теста специальные манекены, оснащенные датчиками, размещаются в креслах самолета, которые подвергаются внезапным ускорениям и замедлениям. Во время эксперимента измеряется, насколько эффективно ремень безопасности удерживает манекен и не растягивается.
Чтобы успешно пройти этот тест, ремни безопасности должны надежно удерживать манекен, не разрываясь и не оказывая чрезмерного давления на тело.
Испытания высокими и низкими температурами
Ремни безопасности проходят испытания при экстремальных температурах, чтобы убедиться, что они сохраняют работоспособность при любых условиях эксплуатации.
При высоких температурах, например, в течение длительного времени на залитой солнцем взлетно-посадочной полосе, материалы ремней безопасности могут расширяться или размягчаться. И наоборот, при низких значениях, например, на большой высоте, в негерметичных грузовых отсеках или в зонах технического обслуживания, лямки и механизмы пряжек могут стать хрупкими.
Испытания гарантируют, что лямки ремней безопасности останутся прочными, а пряжки будут работать исправно при колебаниях температуры.
Испытания влажностью
Высокая влажность может привести к впитыванию влаги в лямки или коррозии металлических компонентов пряжки, что может поставить под угрозу безопасность.
Проверка на влажность гарантирует, что ремни безопасности сохранят свою прочность и функциональность, не порвутся и не станут плохо регулироваться даже в условиях постоянной влажности.
Испытания ультрафиолетом
Длительное воздействие УФ-излучения может ослабить ремни безопасности, разрушая волокна, что приводит к выцветанию, истиранию или потере прочности на разрыв.
УФ-тестирование имитирует такое воздействие, чтобы убедиться, что ремни сохраняют прочность и устойчивость к выцветанию с течением времени, обеспечивая безопасность и эстетичный внешний вид.
Испытания на воспламеняемость
В ходе этого испытания материалы ремней безопасности подвергаются воздействию открытого пламени в течение определенного времени. Они должны быстро затухать и не выделять токсичных паров.
Тестирование посадки и комфорта
Наконец, несмотря на то, что безопасность является первостепенной задачей, ремни безопасности также тестируются на удобство посадки и комфорт. Устройства должны регулироваться, чтобы подходить пассажирам разных размеров без ущерба для безопасности.
Когда ремни безопасности спасали жизни
Турбулентность над Тихим океаном
В декабре 1997 года самолет авиакомпании United Airlines попал в зону сильной турбулентности во время полета над Тихим океаном. 15 пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили серьезные травмы, один человек скончался от полученных травм.
Оставшиеся пассажиры либо получили незначительные травмы, либо остались невредимы.
Аварийная посадка в Сан-Франциско
В 2013 году самолет авиакомпании Asiana Airlines совершил аварийную посадку в Сан-Франциско, США. Из 307 человек трое, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли.
Как позже выяснилось во время расследования, если бы те три человека были пристегнуты, скорее всего, они бы остались живы.
Оторвавшаяся во время полета дверная панель
В марте 2024 года во время полета у самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвалась дверная панель. Из-за этого инцидента некоторых пассажиров подняло в воздух, но, к счастью, они были пристегнуты.
Из-за силы всасывания несколько пассажиров остались без обуви и одежды. Но это единственные потери, которые понесли люди, летевшие этим рейсом.
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