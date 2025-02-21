Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как проверить QR-код в квитанции?

Появилась новая схема мошенничества, когда в квитанциях за ЖКУ подделывают QR-код для оплаты. А как понять, что переводишь деньги именно своей УК, а не аферистам?

Источник: Freepik

— Прежде чем нажать кнопку «оплатить», внимательно изучите ИНН получателя. Он уникален у каждой организации. Это своего рода паспорт компании, и, конечно же, в окне для оплаты он должен быть корректным, — говорит финансист Иван Орлов. — Злоумышленники могут указать верный ИНН вашей УК, который есть в открытых источниках, но в банковском приложении провернуть этот трюк уже не получится. Возьмите предыдущую платёжку, которая точно была подлинной, и посмотрите эти 10−12 цифр там. Если такой возможности нет, поищите эти данные на «Госуслугах» или просто позвоните в офис вашей УК. Не доверяйте квитанциям с орфографическими ошибками, нечёткой печатью и подозрительно большими суммами.