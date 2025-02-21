Как проверить QR-код в квитанции?

— Прежде чем нажать кнопку «оплатить», внимательно изучите ИНН получателя. Он уникален у каждой организации. Это своего рода паспорт компании, и, конечно же, в окне для оплаты он должен быть корректным, — говорит финансист Иван Орлов. — Злоумышленники могут указать верный ИНН вашей УК, который есть в открытых источниках, но в банковском приложении провернуть этот трюк уже не получится. Возьмите предыдущую платёжку, которая точно была подлинной, и посмотрите эти 10−12 цифр там. Если такой возможности нет, поищите эти данные на «Госуслугах» или просто позвоните в офис вашей УК. Не доверяйте квитанциям с орфографическими ошибками, нечёткой печатью и подозрительно большими суммами.