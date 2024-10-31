Как проверить оригинальность смартфона при покупке

Покупка нового смартфона — задача не из легких, независимо от того, покупаете ли вы устройство в проверенном магазине или на онлайн-барахолке. Всегда существует риск столкнуться с поддельным товаром. Особенно неприятно то, что магазины электроники не всегда сразу возвращают деньги за товар. Обычно они забирают смартфоны на диагностику и только после этого принимают решение о возврате.
Как правило, у недорогих смартфонов процент брака выше независимо от популярности бренда. Устройствам от малоизвестных компаний, имеющих ограниченные производственные мощности, часто не обеспечивают должного контроля качества. Поэтому такие смартфоны необходимо проверять особенно тщательно, следуя рекомендациям, приведенным ниже.
Как проверить Android-смартфон на подлинность
- Самый простой способ — войти в настройки смартфона, найти пункт с IMEI (уникальный номер идентификации) и внести IMEI и SIM1 в проверочное поле на специальном сайте (https://www.imei.info/). Здесь вы узнаете, какой модели смартфона в какой комплектации принадлежит IMEI.
|Справочно
|В случае если задняя крышка смартфона не снимается, то, вероятно, IMEI-код нанесен непосредственно на нее. Там же можно найти информацию о модели и серийном номере устройства.
Тщательно проверьте интерфейс на наличие ошибок, и, если они встречаются часто, стоит отказаться от покупки такого гаджета. Потому что серьезные проблемы с локализацией в меню смартфона (например, ошибки в тексте, плохой перевод, заглавные буквы в середине слова) могут свидетельствовать о том, что перед вами подделка.
Плавность работы смартфона также может быть индикатором его подлинности. Поэтому перед покупкой рекомендуем потратить несколько минут на тестирование: зайти в разные разделы, попробовать установить пару приложений из магазина
и т. д.Если смартфон «зависает» даже при выполнении базовых задач, есть большая вероятность, что это подделка.
Как отличить оригинальный iPhone от подделки
Перед приобретением нового iPhone сперва нужно сравнить серийный номер смартфона с номером, указанным на упаковке. Это можно сделать через настройки телефона, перейдя в раздел «Основные» и «Об этом устройстве».
Следующий шаг — проверка IMEI устройства. В новых моделях iPhone он указан на лотке для сим-карты. Этот номер должен совпадать с номером на упаковке.
На последнем этапе проверки откройте предустановленный магазин приложений App Store и убедитесь, что он переведен на русский язык. Даже если магазин запускается, необходимо попробовать установить из него любое приложение. Поддельные устройства часто не поддерживают эту функцию.
Как выявить поддельный смартфон на маркетплейсе
- Если в карточке товара название смартфона указано некорректно, например с опечатками или пробелами, а характеристики отличаются от оригинальных и выглядят слишком привлекательно по сравнению с другими моделями, то это может свидетельствовать о продаже поддельного товара.
Еще одним признаком продавца-мошенника является отсутствие отзывов на товары и недавняя регистрация продавца на маркетплейсе — от нескольких дней до пары недель. Продавцы поддельных товаров на маркетплейсах стараются избегать скопления негативных отзывов. Они быстро продают подделки, затем ликвидируют свой профиль, меняют юридическое лицо и продолжают продажу подделок на маркетплейсе под новым названием.
Сергей Кузьменко
руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества
Чтобы убедиться в подлинности приобретаемого смартфона, рекомендуем предварительно изучить информацию о модели на официальном сайте производителя.
После этого можно приступать к осмотру устройства. Чаще всего мошенники подделывают камеры, заменяя их на муляжи, которые легко отличить. Если у смартфона несколько объективов, необходимо проверить переключения между ними, например между широкоугольным и макрообъективом.
Важно помнить, что качественные устройства не могут стоить слишком дешево. К примеру, компания Apple никогда не продает уцененный iPhone на старте продаж. Поэтому, если вы видите объявление о продаже «суперуцененного» устройства, то, скорее всего, перед вами подделка.