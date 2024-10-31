Как проверить оригинальность смартфона при покупке

Покупка нового смартфона — задача не из легких, независимо от того, покупаете ли вы устройство в проверенном магазине или на онлайн-барахолке. Всегда существует риск столкнуться с поддельным товаром. Особенно неприятно то, что магазины электроники не всегда сразу возвращают деньги за товар. Обычно они забирают смартфоны на диагностику и только после этого принимают решение о возврате.