Как проверить на «Госуслугах», сколько sim-карт оформлено на ваше имя

Зачем проверять все зарегистрированные сим-карты?
Часто люди оформляют на себя несколько сим-карт. Бывает, что уже и не помнят обо всех подключенных номерах. А еще могут не подозревать, что на их данные мошенническим путем могли быть оформлены сим-карты, которыми пользуются злоумышленники в своих целях. Новый сервис поможет выявить такие случаи и повысить защиту от киберпреступности.
Благодаря сервису на «Госуслугах», можно будет проверить все договоры с операторами связи, оформленные на одного человека. Это позволит убедиться, что личные данные находятся в безопасности.
К тому же, передавать сим-карты третьим лицам можно будет только после указания информации об этом на «Госуслугах». Исключение составляют близкие родственники.
Напомним, что в августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента: российские граждане смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10.
Когда заработает сервис по проверке зарегистрированных сим-карт?
С 1 апреля 2025 года на портале «Госуслуги» появится возможность проверять все зарегистрированные на человека сим-карты. О готовности к запуску сервиса сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике. «Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — сказал глава ведомства.