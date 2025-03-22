Как проверить на «Госуслугах», сколько sim-карт оформлено на ваше имя

Часто люди оформляют на себя несколько сим-карт. Бывает, что уже и не помнят обо всех подключенных номерах. А еще могут не подозревать, что на их данные мошенническим путем могли быть оформлены сим-карты, которыми пользуются злоумышленники в своих целях. Новый сервис поможет выявить такие случаи и повысить защиту от киберпреступности.