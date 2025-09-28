- Прощание с Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Москвы.
- На прощание с заслуженным артистом РФ пришли десятки людей. Среди них есть и известные культурные и политические деятели: режиссер Федор Бондарчук, актер Стивен Сигал, представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, народные артисты РФ Лариса Долина, Николай Цискаридзе, Филипп Киркоров, Федор Добронравов, народный артист РСФСР Евгений Петросян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
- В память о режиссере венки отправили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент Союза армян России Ара Абрамян.
- Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем, но с журналистами общаться не стала. Вдова прошла в черном капюшоне в церковь.
- Высказывались о потере режиссера почти все. Вот несколько воспоминаний о Тигране Кеосаяне:
- Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев: «Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант».
- Народная артистка России Лариса Долина: «Я считаю, что это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества — в принципе, для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я».
- Народный артист РФ Филипп Киркоров: «Это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов».
- Режиссер Федор Бондарчук: «Мы снимали первые музыкальные клипы, рекламу снимали, студию открыли. Он был моим другом близким. Это очень большая утрата, очень тяжело. Светлая память».
Как прошло прощание с Тиграном Кеосаяном
Утром 26 сентября скончался режиссер Тигран Кеосаян. Его не стало на 60-м году жизни. Сегодня в Москве проходит прощание с заслуженным артистом РФ.
Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail