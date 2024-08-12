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Как прошло открытие Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»

Фотогалерея с места событий.

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12 августа в Культурно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся Х Международный военно-технический форум «Армия-2024». Организатор форума — Министерство обороны России.

В этом году форум пройдет без массового посещения, главная тема мероприятия — специальная военная операция. Гостям форума продемонстрируют военную и выставочную технику российского производства. Кроме нее на гостевых стендах представлены ВПК еще четырех стран: Белоруссии, Ирана, Индии и Китая. Среди гостей — делегации от 110 стран.

Форум будет работать еще 13 и 14 августа. На фотографиях можно увидеть, как проходило открытие.