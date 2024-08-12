Как прошло открытие Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»

В этом году форум пройдет без массового посещения, главная тема мероприятия — специальная военная операция. Гостям форума продемонстрируют военную и выставочную технику российского производства. Кроме нее на гостевых стендах представлены ВПК еще четырех стран: Белоруссии, Ирана, Индии и Китая. Среди гостей — делегации от 110 стран.