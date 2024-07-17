«Свадьба века»: как женился самый богатый человек в Азии

В этом году Мукеш решил сыграть «свадьбу века» — торжество вышло под стать состоянию жениха. Среди гостей были мировые знаменитости, политики и предприниматели. В их числе Ким и Хлои Кардашьян, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и артист Джон Сина, а также множество звезд Болливуда.