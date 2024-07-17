«Свадьба века»: как женился самый богатый человек в Азии

Мукеш Амбани — индийский бизнесмен, который в 2002 году унаследовал от отца нефтяной холдинг Reliance Industries, крупнейшую частную корпорацию в Индии. Это сделало Мукеша самым богатым человеком в стране и даже на континенте.
В этом году Мукеш решил сыграть «свадьбу века» — торжество вышло под стать состоянию жениха. Среди гостей были мировые знаменитости, политики и предприниматели. В их числе Ким и Хлои Кардашьян, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и артист Джон Сина, а также множество звезд Болливуда.
Журнал Forbes оценивает состояние Амбани в 123 миллиарда долларов. В рейтинге 2023 года индийский миллиардер занял 9 место, оказавшись самым богатым человеком не из стран Запада в этом списке.
Георгий Мазуркевич