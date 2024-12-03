Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как пройдут итоговые сочинения и изложения

4 декабря 11-классники будут писать итоговое сочинение, а дети с ограничениями по здоровью — итоговое изложение. Это обязательно для выпускников — без этого не допустят к ЕГЭ.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперты рассказали, какие предусмотрены темы сочинения и изложения и как будут оценивать работы.

Темы сочинения

Как сообщают специалисты «Объясняем. РФ» и Роспотребнадзора, все темы сочинения делятся на три блока: духовно-нравственные ориентиры (внутренний мир человека, отношения с окружающими, самопознание, свобода); семья, общество, отечество; природа и культура. Каждому выпускнику дадут шесть тем на выбор — по две из каждого блока.

Главное о сочинении

На сочинение дается 3 часа 55 минут. Оценивать работы будут по системе зачет/незачет. Требуемый объем — не менее 250 слов (желательно 350). Конечно же, текст ученик должен написать самостоятельно.

Как оценивают сочинение

Предусмотрено пять критериев, по каждому из которых можно получить «зачет» или «незачет».

Соответствие теме: нужно раскрыть проблематику либо ответить на поставленный вопрос.

Аргументация: нужно подкрепить текст аргументами с примерами из культуры или жизни, как минимум один из них должен быть литературный.

Композиция и логика рассуждения: ученик должен логически выстроить текст, с тезисами и доказательствами.

Качество письменной речи: выпускнику нужно точно выразить свои мысли, использовать разнообразную лексику и правильные грамматические конструкции.

Грамотность: орфографических и пунктуационных ошибок должно быть как можно меньше.

Итоговая оценка

Самые важные критерии — соответствие теме и аргументация. Если по ним получить «незачет», то итоговая оценка тоже будет «незачет». Для общего же «зачета» нужно, чтобы работа отвечала требованиям по первым двум критериям и хотя бы по одному из остальных трех.

Итоговое изложение

Его будут писать 11-классники, которые из-за проблем со здоровьем не могут писать сочинение или учатся в специализированных учреждениях.

Текст для изложения выбирают понятный, с простым синтаксисом и минимумом сложных слов. Ученики с ОВЗ или инвалидностью могут писать работу на 1,5 часа дольше.

Темы для изложения

Здесь темы тоже поделены на три блока: нравственные ценности; мир природы; события истории.

Требования к итоговому изложению

Объем должен быть не менее 150 слов, рекомендованный объем — от 200 слов. Изложение, как и сочинение, должно быть написано самостоятельно.

По изложению тоже предусмотрено пять критериев, по которым выставляют «зачет» или «незачет».

Содержание изложения: исходный текст должен быть передан точно.

Логичность изложения: последовательность, не должно быть неоправданных повторов.

Использование элементов стиля исходного текста: ученик должен будет сохранить стилистические особенности оригинала.

Качество письменной речи: нужно показать уровень владения языком, лексика и речевые конструкции должны быть разнообразными.

Грамотность: отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок (не более 10 ошибок на 100 слов).

Как ставят оценку за изложение

Наиболее важны первые два критерия — содержание и логичность. Если получить «незачет» по ним, общая оценка тоже будет «незачет».

Изложение должно соответствовать первому, второму и как минимум одному из оставшихся трех критериев. Тогда ученику поставят «зачет».

Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ. Однако в итоге Госдума отклонила этот проект.