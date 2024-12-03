Как пройдут итоговые сочинения и изложения

Эксперты рассказали, какие предусмотрены темы сочинения и изложения и как будут оценивать работы.
Темы сочинения
Как сообщают специалисты «Объясняем. РФ» и Роспотребнадзора, все темы сочинения делятся на три блока: духовно-нравственные ориентиры (внутренний мир человека, отношения с окружающими, самопознание, свобода); семья, общество, отечество; природа и культура. Каждому выпускнику дадут шесть тем на выбор — по две из каждого блока.
Главное о сочинении
На сочинение дается 3 часа 55 минут. Оценивать работы будут по системе зачет/незачет. Требуемый объем — не менее 250 слов (желательно 350). Конечно же, текст ученик должен написать самостоятельно.
Как оценивают сочинение
Предусмотрено пять критериев, по каждому из которых можно получить «зачет» или «незачет».
Соответствие теме: нужно раскрыть проблематику либо ответить на поставленный вопрос.
Аргументация: нужно подкрепить текст аргументами с примерами из культуры или жизни, как минимум один из них должен быть литературный.
Композиция и логика рассуждения: ученик должен логически выстроить текст, с тезисами и доказательствами.
Качество письменной речи: выпускнику нужно точно выразить свои мысли, использовать разнообразную лексику и правильные грамматические конструкции.
Грамотность: орфографических и пунктуационных ошибок должно быть как можно меньше.
Итоговая оценка
Самые важные критерии — соответствие теме и аргументация. Если по ним получить «незачет», то итоговая оценка тоже будет «незачет». Для общего же «зачета» нужно, чтобы работа отвечала требованиям по первым двум критериям и хотя бы по одному из остальных трех.
Итоговое изложение
Его будут писать 11-классники, которые из-за проблем со здоровьем не могут писать сочинение или учатся в специализированных учреждениях.
Текст для изложения выбирают понятный, с простым синтаксисом и минимумом сложных слов. Ученики с ОВЗ или инвалидностью могут писать работу на 1,5 часа дольше.
Темы для изложения
Здесь темы тоже поделены на три блока: нравственные ценности; мир природы; события истории.
Требования к итоговому изложению
Объем должен быть не менее 150 слов, рекомендованный объем — от 200 слов. Изложение, как и сочинение, должно быть написано самостоятельно.
По изложению тоже предусмотрено пять критериев, по которым выставляют «зачет» или «незачет».
Содержание изложения: исходный текст должен быть передан точно.
Логичность изложения: последовательность, не должно быть неоправданных повторов.
Использование элементов стиля исходного текста: ученик должен будет сохранить стилистические особенности оригинала.
Качество письменной речи: нужно показать уровень владения языком, лексика и речевые конструкции должны быть разнообразными.
Грамотность: отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок (не более 10 ошибок на 100 слов).
Как ставят оценку за изложение
Наиболее важны первые два критерия — содержание и логичность. Если получить «незачет» по ним, общая оценка тоже будет «незачет».
Изложение должно соответствовать первому, второму и как минимум одному из оставшихся трех критериев. Тогда ученику поставят «зачет».
Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ. Однако в итоге Госдума отклонила этот проект.