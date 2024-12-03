Как пройдут итоговые сочинения и изложения

Самые важные критерии — соответствие теме и аргументация. Если по ним получить «незачет», то итоговая оценка тоже будет «незачет». Для общего же «зачета» нужно, чтобы работа отвечала требованиям по первым двум критериям и хотя бы по одному из остальных трех.