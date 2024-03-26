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Как продукты с клетчаткой влияют на развитие болезни Альцгеймера?

Британские ученые провели эксперимент и выяснили, могут ли пищевые волокна замедлить старение мозга.

Источник: Freepik

Болезнь Альцгеймера — это серьезное неврологическое заболевание, которое обычно начинается после 50 лет и приводит к постепенному ухудшению когнитивных функций, нарушению памяти и изменению поведения. Ученые королевского колледжа Лондона, которые занимаются исследованием близнецов и генетики, провели эксперимент, чтобы доказать, что на развитие болезни Альцгеймера можно влиять извне, а не только полагаться на генетические предрасположенности.

В чем заключался эксперимент?

В исследовании приняли участие 36 пар близнецов в возрасте старше 60 лет — участие именно близнецов позволило исключить влияние генетических факторов на работу мозга. Тестовую группу поделили пополам: первая группа получала плацебо, а вторая — пребиотики с клетчаткой. Эксперимент длился 12 недель.

В рамках исследования добровольцы проходили специальные когнитивные тесты, направленные на оценку зрительной памяти и способности к усвоению новой информации. Эти тесты считаются важными индикаторами начальных изменений в мозге при развитии болезни Альцгеймера.

Результаты исследования показали, что у группы, которая принимала пребиотики, количество ошибок в тестах снизилось, а память значительно улучшилась.

Ученые признали эти исследования, связанные с влиянием кишечной микробиоты на мозговую функцию и когнитивные способности, интересными и перспективными. Очевидно, что кишечная микробиота может оказывать влияние на мозг через так называемую «кишечно-мозговую ось». Исследователи отметили, что простые и доступные средства, такие как пребиотики, могут оказать значительное воздействие на здоровье мозга и предотвращение его возрастных изменений. Это открывает новые возможности для понимания и лечения неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Однако, данная область науки все еще находится в стадии активного изучения и требует дальнейших исследований для полного понимания механизмов взаимодействия между состоянием кишечника и мозгом.

Чем полезна клетчатка?

Клетчатка играет ключевую роль в поддержании здоровья желудочно-кишечного тракта и оказывает положительное влияние на многие аспекты здоровья. Ее способность нормализовать пищеварение, поддерживать микрофлору кишечника и выводить вредные вещества из организма делает ее неотъемлемой частью здорового рациона. Есть идея о том, что пищевые волокна могут помочь микроорганизмам в кишечнике восстанавливать свои защитные функции. Все это подчеркивает важность включения пищевых волокон в рацион для поддержания общего здоровья и профилактики различных заболеваний.