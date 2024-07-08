Как продлить отпуск, если заболел

Если на время долгожданного отпуска выпала болезнь, не стоит отчаиваться, ведь продлить отпуск — вполне реально. Правда, для этого нужно соблюсти ряд условий. Рассказываем, что необходимо для этого сделать.
Шаг 1: получить больничный лист
Чтобы засвидетельствовать факт болезни во время отпуска, первым делом нужно обратиться в ближайшую поликлинику и оформить больничный лист, где будет указана дата начала болезни и ее завершение. Отпуск обязаны продлить на количество дней, отмеченных в документе.
Однако есть нюанс: если болезнь пришлась на государственные праздничные выходные (например, майские праздники), их вам по закону не компенсируют, увы.
Шаг 2: заранее свяжитесь с работодателем
Чтобы договориться о продлении или переносе отпуска, необходимо заранее связаться с работодателем или кадровым отделом и объяснить ситуацию. Они должны предоставить вам варианты для разрешения ситуации.
Важно: отпуск не продлят, если сотрудник увольняется по его окончанию, или если отпуск — неоплачиваемый. Кроме того, если в отпуске заболел ребенок, он также не подлежит продлению, даже если на руках есть подтверждающий документ.
Шаг 3: если получали больничный лист в иностранной клинике, заверьте в консульстве
Если так получилось, что болезнь пришлась на время путешествия, вы также имеете право перенести или продлить отпуск. Для этого необходимо засвидетельствовать факт болезни в местной клинике, а после — заверить справку в российском консульстве (в той стране, где находитесь). Чтобы это сделать, нужно заранее позвонить по справочной линии и уточнить детали. Если же такой возможности нет, на больничный лист стоит поставить апостиль, гарантирующий подлинность документа.
Стоит также упомянуть, что данная пошаговая инструкция распространяется только на продление и перенос отпусков по официальному трудоустройству. Специалистам, работающим по договору ГПХ и самозанятости, придется разбираться со сложившейся ситуацией в индивидуальном порядке.
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Кристина Корчанова