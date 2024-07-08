Как продлить отпуск, если заболел

Если так получилось, что болезнь пришлась на время путешествия, вы также имеете право перенести или продлить отпуск. Для этого необходимо засвидетельствовать факт болезни в местной клинике, а после — заверить справку в российском консульстве (в той стране, где находитесь). Чтобы это сделать, нужно заранее позвонить по справочной линии и уточнить детали. Если же такой возможности нет, на больничный лист стоит поставить апостиль, гарантирующий подлинность документа.