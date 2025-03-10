Как продлить молодость мозга: советы невролога

Возраст и мозг: что происходит
С возрастом многие замечают, что умственная активность снижается: мы дольше реагируем на стимулы, медленнее обрабатываем информацию. Это естественный процесс, но его можно замедлить.
«Сказать, что возраст — это обязательное условие ухудшения мозговой функции, я не могу, — отмечает врач-невролог, цефалголог Татьяна Виноградова, — Все зависит от того, что делает человек: как он питается, как тренирует мозг, как заботится о своем теле».
Кроме того, важную роль играет генетика. «Генетический код, который нам передается, содержит изначальные поломки, от которых мы не можем избавиться полностью, — поясняет эксперт. — Медицина стремительно развивается, но пока она не всесильна».
Есть ли таблетки против старения мозга
Многие надеются, что ноотропы или витамины могут стать панацеей. Однако Татьяна Виноградова подчеркивает: «Волшебной таблетки не существует. Это нужно запомнить раз и навсегда».
Эффективность работы мозга зависит от дисциплины, систематических тренировок и правильного питания.
«Мозг — он как мышцы, их необходимо тренировать. Невозможно прийти в спортзал один раз и получить идеальное тело. То же самое касается и мозга», — объясняет врач-невролог.
Что нужно мозгу
Для эффективной работы мозга необходимы «строительные материалы», поступающие с пищей. Без них ухудшается память, внимание и когнитивные функции. Татьяна Виноградова выделяет ключевые элементы:
- незаменимые аминокислоты — основа для синтеза белков;
- омега-3, −6 и −9 и иные полиненасыщенные жирные кислоты — участвуют в формировании мембран всех клеток и миелиновой оболочки нервных волокон;
- глюкоза — источник энергии, 40% которой сразу потребляется центральной нервной системой. Избыток глюкозы токсичен, недостаток — тормозит развитие функций мозга;
- витамины группы В: В1, B9, B12, В6 и D — важны для нервной системы и миелиновых оболочек.
«Если в организме этих веществ достаточно, дополнительный прием не даст эффекта. Золотая середина — это ключ. Любой перебор, будь то глюкоза или витамины, может нанести вред», — предупреждает эксперт.
Ноотропы: за и против
Ноотропы часто рекламируются как способ улучшить память и внимание. Однако их действие не так однозначно. «Ноотропы — это вещества, которые подпитывают клетки мозга, если организм недополучает нужные элементы с пищей, — объясняет Татьяна Виноградова. — Но они работают только тогда, когда работаете вы».
Интересно, что ноотропы — это преимущественно российская разработка.
«В Европе таких препаратов нет, и за рубежом коллеги иногда недопонимают наше назначение. Однако их эффективность подтверждена российскими исследованиями», — добавляет врач.
Как тренировать мозг
Не менее важная часть заботы о мозге — его тренировки. «Мозг нужно развивать так же, как мышцы, — говорит эксперт. — Учите иностранные языки, разгадывайте кроссворды, сочиняйте стихи. Творчество помогает создавать новые связи между нейронами, продлевая жизнь мозга».
Татьяна Виноградова советует выбирать задачи, которые выходят за рамки привычного: «Делайте то, что для вас ново. Это стимулирует нейроны дружить и образовывать новые сети, что улучшает когнитивные функции».
Как позаботиться о мозге
Таким образом, продлить здоровье мозга можно, если следовать простым правилам:
- полноценно питаться, чтобы получать все необходимые элементы из пищи;
- избегать экстремальных диет и передозировки витаминов;
- регулярно тренировать мозг, занимаясь чем-то новым и непривычным;
- при необходимости принимать ноотропы, но только по назначению врача.
Татьяна Виноградова, эксперт телеканала «Доктор», врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук