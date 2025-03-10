Как продлить молодость мозга: советы невролога

С возрастом проблемы с памятью и концентрацией становятся все серьезнее, и многие из нас ищут способы улучшить свою мозговую деятельность: от витаминов до ноотропов, от кроссвордов до сочинения стихов. Но что действительно работает, а что — всего лишь миф?