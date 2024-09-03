Как приятно пахнуть без духов: пять бьюти-привычек, которые улучшают запах тела

Приятный запах — это не просто деталь, а важный элемент общего впечатления об ухоженности человека. Это вишенка на торте бьюти-рутины и финальный штрих к облику. И совсем не обязательно использовать парфюмерию, чтобы достичь этого эффекта. Как пахнуть приятно без необходимости прибегать к духам и мистам, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова.