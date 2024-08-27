Как приучить собаку пить больше воды в жару

Ветеринар рассказала, что температура тела здоровой собаки колеблется от 37 до 39,1 градуса. В жару животные тяжело дышат и потеют через лапы. Так их организм пытается охладиться. Еще один способ охлаждения — питье. В связи с этим у собак в доступе всегда должна быть миска с водой. При этом ее температура, по словам Кребс, не играет столь большой роли. Если она будет комнатной, это вполне подойдет, главное, чтобы вода не успевала нагреваться. Например, если питомец пьет на улице из миски, ее содержимое нужно иногда менять.