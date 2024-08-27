Как приучить собаку пить больше воды в жару

Секретной технологией поделилась ветеринар и доцент кафедры клинической первичной медицинской помощи в Школе ветеринарной медицины Пенсильванского университета Кейтлин Кребс. Ее совет опубликовал Inverse.
Ветеринар рассказала, что температура тела здоровой собаки колеблется от 37 до 39,1 градуса. В жару животные тяжело дышат и потеют через лапы. Так их организм пытается охладиться. Еще один способ охлаждения — питье. В связи с этим у собак в доступе всегда должна быть миска с водой. При этом ее температура, по словам Кребс, не играет столь большой роли. Если она будет комнатной, это вполне подойдет, главное, чтобы вода не успевала нагреваться. Например, если питомец пьет на улице из миски, ее содержимое нужно иногда менять.
Интересно, что в 2005 году австралийские ученые провели эксперимент с 11 собаками смешанных пород. Оказалось, что животные чаще выбирали более холодную воду, имея доступ к воде разной температуры.
В жару Кребс делает это для своих собак, питомцы играют с ним и в итоге пьют больше воды. Сам лед тоже защищает их от теплового удара. Если же собака любит холодную воду, она будет больше пить и оставаться здоровой за счет температуры жидкости.
Стоит помнить, что некоторые продукты вредны для наших питомцев. Ранее эксперты рассказали, чем не стоит кормить и поить животных.