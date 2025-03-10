Кто такой Марк Карни и как он повлияет на отношения Канады и России

В феврале 2008 года возглавил Банк Канады. В этот период наступил его звездный час, поскольку считается, что именно Карни уберег национальную экономику от краха в финансовый кризис 2008 года. Именно этот успех в дальнейшем привел к тому, что Карни назначили главой центрального британского банка. Так, он стал первым председателем данного ведомства, который родился за пределами Великобритании, а также самым молодым главой регулятора в истории. Карни возглавлял Банк Англии семь лет.