Кто такой Марк Карни и как он повлияет на отношения Канады и России

Бывший председатель Центрального банка Канады Марк Карни был избран новым председателем Либеральной партии страны после отставки с поста Джастина Трюдо. Также Карни станет новым премьер-министром Канады.
За кандидатуру Карни было отдано 85% голосов. Второе место заняла экс-глава Минфина и действующий депутат Христя Фриланд — 8%. Тройку замкнула еще один член парламента Карина Гулд — 3,2%.
Выборы нового главы правящей партии прошли в связи с заявлением Трюдо о желании покинуть свой пост на фоне недовольства его политикой в вопросах миграции и из-за высокой инфляции в стране. В январе он сообщил, что уйдет в отставку после того, как партия найдет ему замену.
Что известно о Карни
Марк Карни родился 16 марта 1965 года. В 1988 году он окончил Гарвардский университет по специальности «Экономика». В 1993 году получил магистерскую степень по экономике, а два года спустя — докторскую.
Государственную службу Карни начал в 2003 году на должности заместителя управляющего по международным вопросам Банка Канады. Спустя год перешел в департамент финансов, где работал в течение трех лет.
В феврале 2008 года возглавил Банк Канады. В этот период наступил его звездный час, поскольку считается, что именно Карни уберег национальную экономику от краха в финансовый кризис 2008 года. Именно этот успех в дальнейшем привел к тому, что Карни назначили главой центрального британского банка. Так, он стал первым председателем данного ведомства, который родился за пределами Великобритании, а также самым молодым главой регулятора в истории. Карни возглавлял Банк Англии семь лет.
С августа 2023 года Карни возглавляет совет директоров информагентства Bloomberg.
24 марта возобновит работу парламент Канады, который должен вынести новому премьер-министру вотум доверия.
Какие идеи лоббирует Карни
Карни высказывался за увеличение оборонных расходов до уровня 2% ВВП и выше, а также расширение военного присутствия Канады в Арктике, что может привести к столкновению интересов с Россией.
Также он обещал вводить пошлины на товары из США в ответ на аналогичные меры со стороны Вашингтона, а также «дать отпор хулигану», подразумевая предложение президента США Дональда Трампа о присоединении Канады. Также новый премьер уверен, что Оттаве следует расширять контакты с ЕС и другими странами, чтобы снизить зависимость от США.
О том, как повлияет приход к власти нового премьера на отношения между Россией и Канадой, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Радикальных перемен ждать не стоит
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что в ближайшее время радикальным изменений в отношениях Оттавы к Москве ожидать не следует.
«Смена премьер-министров в Канаде может влиять на расклад внутриполитической борьбы в самой стране, но никак не на отношения с Россией. Весь политический истеблишмент Канады настроен антироссийски, и они не смогут перечить воле Вашингтона. У них нет своего Трампа, который может все ломать и плевать на мнения других. Эти ребята ориентируются на широкое общественное мнение, которое создано информационно-пропагандистскими структурами, годами создававшими негативный образ России», — сказал Перенджиев.
Но эксперт не исключил, что потепление в отношениях между наступить, но при соблюдении двух условий.
«Я допускаю, что со временем в случае улучшения отношений между Россией и США могут улучшиться и российско-канадские отношения. Также если наши задачи по спецоперации будут выполнены, и все поймут, что мы — сильная страна, и никто не захочет с нами воевать. При таких условиях Канада будет вынуждена пойти на улучшение отношений с Россией», — добавил политолог.
Канада — еще пока суверенная страна
Схожей точки зрения придерживается кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Мы должны понимать, что канадская и американская экономики настолько тесно связаны, что можно утверждать, что канадская экономика является частью американской. Поэтому говорить о ее самостоятельности очень трудно. Канада — это американский сателлит. Поэтому говорить, что у Канады может отдельно от США измениться отношение к России, не приходится. Канада будет четко следовать в фарватере американского политического курса», — отметил он.
Но эксперт не исключает, что по отдельным вопросам Канада может смягчить курс.
«Она по каким-то отдельным вопросам может выступать за смягчение санкций, за отмену каких-то санкций, преследуя свои национальные интересы, Канада — еще пока суверенная страна. Но говорить о радикальных переменах не следует», — заключил спикер.