Как приготовить лапшу, которую Бальмонт ел в студенческие годы?

Но в плане кулинарии законодатель мод раннего Серебряного века вряд ли мог бы стать образцом для подражания. Питался он как все и часто даже не замечал, чем именно, — в его письмах можно встретить строки: «Заказал себе какую-то еду». Точно так же дела обстояли и в студенческие годы, когда он учился в Московском университете: «Другие студенты, его товарищи, считали его богачом, так как он обедал каждый день в студенческой столовой (25 копеек обед) и у него была тёплая комната в меблированных комнатах за 15 рублей в месяц с двумя самоварами в день». Меню этой столовой разнообразием не отличалось: «Обед в половине третьего — щи, лапша или рассольник и каша с мясной подливкой».