Как приготовить лапшу, которую Бальмонт ел в студенческие годы?

Но в плане кулинарии законодатель мод раннего Серебряного века вряд ли мог бы стать образцом для подражания. Питался он как все и часто даже не замечал, чем именно, — в его письмах можно встретить строки: «Заказал себе какую-то еду». Точно так же дела обстояли и в студенческие годы, когда он учился в Московском университете: «Другие студенты, его товарищи, считали его богачом, так как он обедал каждый день в студенческой столовой (25 копеек обед) и у него была тёплая комната в меблированных комнатах за 15 рублей в месяц с двумя самоварами в день». Меню этой столовой разнообразием не отличалось: «Обед в половине третьего — щи, лапша или рассольник и каша с мясной подливкой».
Рецепт
Ингредиенты: курица (600−700 г), морковь и луковица (по 1 шт.), перец горошком — 6−7 шт., петрушка — 1 пучок, вода (2 л), соль и перец по вкусу. Для лапши: яйцо (1 шт.), мука (120 г), соль на кончике ножа.
Приготовление. Курицу поместить в холодную воду, довести до кипения, снять пену, посолить, убавить огонь и варить 20 минут. Лук и морковь порезать и спассеровать на растительном масле. Добавить к курице. Варить ещё 20 минут. Из яйца, соли и муки замесить крутое тесто. Раскатать, подсыпая муку, в тонкий пласт. Свернуть трубочкой и острым ножом нарезать лапшу. Добавить лапшу в бульон и варить до её готовности 3−5 минут. Подавать с мелко порубленной петрушкой.