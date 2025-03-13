Яйцо-пашот — это яйцо без скорлупы, сваренное в кипящей воде. У правильно приготовленного блюда белок становится плотным и нежным, а желток лишь слегка загустевает и приобретает кремообразную консистенцию.
В The Mirror рассказали, как приготовить идеальное яйцо-пашот.
Во-первых, чтобы приготовить яйцо-пашот, не нужна специальная посуда, однако нужны будут несколько кухонных принадлежностей.
Первые, что нужно знать, — не надо хранить яйца в холодильнике. Дело в том, что природа уже создала скорлупу для их сохранения. Кроме того, если готовить их холодными, они могут расколоться в кипятке.
Для приготовления рекомендуется использовать максимально свежие яйца, так как они лучше сохраняют форму как при жарке, так и при варке.
Сначала на плиту нужно поставить сковороду с антипригарным покрытием и налить ее в воду. Когда она закипит, следует убавить огонь до минимума и добавить немного белого винного уксуса. Кислота помогает яйцам быстрее свернуться и не дает яичной массе растечься в жидкости.
Затем понадобится чайное ситечко с мелкой металлической сеткой. В него нужно разбить яйцо и немного потрясти, чтобы отделить небольшую жидкую часть белка, которая не даст превратиться яйцу в клейкую массу в кипятке.
После этого деревянной лопаточкой нужно помешать воду, создавая водоворот, и поместить в него яйцо из ситечка. Готовить блюдо следует не более трех минут.
Готовое яйцо-пашот можно сразу подавать на стол или опустить в миску с холодной водой, чтобы оно остыло.
Ранее рассказали, как приготовить заварной крем для наполеона.