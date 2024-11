Как приготовить дубайский шоколад дома. Пошаговый рецепт

Лихорадка вокруг шоколада началась примерно год назад, когда фуд-блогер из Дубая сняла плитку ручной работы с ярко-зеленой пастой внутри. Сорт шоколада назывался Can’t Get Knafeh of It («Не могу им насытиться»). Видео стало вирусным, и мир увлекся сладким чуть хрустящим шоколадом.