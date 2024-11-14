Как приготовить дубайский шоколад дома. Пошаговый рецепт

Нам понадобятся только специальные ингредиенты для этого десерта. Но их можно легко купить практически в любом магазине, хорошем супер-маркете. Не говоря уже о маркет-плейсах. К тому же дубайский шоколад стал настолько популярен, что в интернете уже продают целые наборы для его изготовления. Бери и делай.