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Как приготовить дубайский шоколад дома. Пошаговый рецепт

Рассказываем, как приготовить дубайский шоколад самостоятельно у себя на кухне.

Источник: Аргументы и факты

Соцсети сходят с ума от нового кондитерского тренда. Сладость из Дубая захватила паблики, ее снимают на видео и пробуют приготовить самостоятельно. Спойлер — это не так уж и сложно.

Дубайский шоколад — это шоколадка с начинкой из фисташковой пасты, с добавлением кунжутной пасты и волокон теста катаифи для хруста. Он может быть темным, чаще — молочным, но обязательно качественным. Еще в лакомство добавляют натуральную ваниль, иногда добавляют розовую воду.

Лихорадка вокруг шоколада началась примерно год назад, когда фуд-блогер из Дубая сняла плитку ручной работы с ярко-зеленой пастой внутри. Сорт шоколада назывался Can’t Get Knafeh of It («Не могу им насытиться»). Видео стало вирусным, и мир увлекся сладким чуть хрустящим шоколадом.

Можно ли приготовить дубайский шоколад дома?

«Можно, — отвечает Александр Баканов, шеф-кондитер ресторана Black Thai. — Даже если вы не заканчивали кондитерских курсов».

Нам понадобятся только специальные ингредиенты для этого десерта. Но их можно легко купить практически в любом магазине, хорошем супер-маркете. Не говоря уже о маркет-плейсах. К тому же дубайский шоколад стал настолько популярен, что в интернете уже продают целые наборы для его изготовления. Бери и делай.

Ингредиенты

Катаифи. Это тесто, похожее на тонкие хрустящие нити. Второе его название — «волосы ангела». Полуфабрикат катаифи можно купить, а можно сделать тесто самостоятельно.

Рецепт приготовления:

400 г муки.

320 мл воды.

2 яйца.

соль.

Шаг 1. Муку смешать с солью.

Шаг 2. Постепенно влить воду, небольшими порциями, размешивая венчиком.

Шаг 3. По одному вбить в тесто масло. Все перемешать до однородной массы. Должно получиться жидкое тесто.

Шаг 4. Перелить тесто в кондитерский мешок и отрезать или проткнуть его кончик тонкой иглой. Должно быть очень маленькое отверстие.

Шаг 5. Сковороду разогреть, на сухую сковороду наносить ниточки теста, держать их несколько секунд и сразу снимать.

Шаг 6. Тесто сложить на большой противень, потом завернуть в пергамент, в пакет и хранить в морозилке.

Фисташковая паста. Ее лучше купить, так же как и пасту тахини.

Шоколад. Самый лучший вариант — купить шоколад в специальном магазине для кондитеров, там же вы найдете и какао-масло.

Простой рецепт дубайского шоколада

Автор — Александр Баканов, шеф-кондитер ресторана Black Thai.

1 кг молочного шоколада.

85 г какао-масла.

300 г теста катаифи.

500 г фисташковой пасты.

Также понадобятся формочки для шоколада и градусник-щуп для точного определения температуры продуктов.

Шаг 1. Приготовить начинку: фисташковую пасту смешать с обжаренными нитями катаифи.

Шаг 2. Темперировать шоколад: Молочный шоколад смешать с горячим маслом какао. Хорошо перемешать и нагреть до 45 градусов, охладить до 27 и сновать нагреть импульсами до 30 градусов в СВЧ-печи.

Шаг 3. Формочку протираем спиртом, затем сухой салфеткой.

Шаг 4. Залить в формы шоколад, хорошо отстучать чтобы был тонкий корпус. Остудить.

Шаг 5. Заполнить начинкой. Остудить.

Шаг 6. И снова залить шоколадом, остудить. Готово.