Как приготовить цуккерброд, который упоминал в своих стихах Пушкин

Однако в альбом к Анне Петровне Александр Сергеевич писал несколько иные стихи. Любопытно, что многие из них имели ярко выраженный кулинарный акцент. Скажем, вот это: «Мне изюм нейдёт на ум, цуккерброд не лезет в рот, пастила нехороша без тебя, моя душа».
В те времена эта выпечка с немецким именем, во всяком случае в дворянской среде, потеснила пряники — цуккерброд считался непременным атрибутом кофе, тогда как пряники подавали к чаю.
Тульский помещик Василий Лёвшин в своём «Словаре поваренном» приводит восемь (!) его рецептов, два из которых французские. Однако родом он из нидерландской провинции Фрисландия, так что самым верным будет рецепт из тех краёв.
Рецепт
Ингредиенты:
- мука (350 г),
- дрожжи сухие (7 г),
- молоко (200 мл),
- сахар-песок (20 г),
- сахар-рафинад (200 г),
- сливочное масло (50 г),
- корица молотая (1 ст. л.),
- имбирь сушёный молотый (1 ст. л.),
- соль (5 г).
Приготовление
Муку просеять, добавить сахар-песок, соль, дрожжи, тёплое молоко, замесить тесто и поставить подниматься под крышкой на 30 минут. Сахар-рафинад положить в пакет и разбить скалкой на мелкие кусочки, но не в песок. Быстро вмешать рафинад, имбирь и корицу в тесто. Дать подняться ещё раз, сформировать 2−3 буханки.
Дождаться, пока они увеличатся в размере, противень выстлать пергаментом, смазать его сливочным маслом и выпекать 30 минут в духовке, разогретой до 170 градусов.
Остудить. Подавать к кофе.