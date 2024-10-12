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Как приготовить цуккерброд, который упоминал в своих стихах Пушкин

Известно, что стихо­творение «Я помню чудное мгновенье…» Александр Пушкин посвятил Анне Керн — оно считается вершиной его лирической поэзии и занимает первое место в сотне самых популярных в России стихов о любви.

Источник: pixabay

Однако в альбом к Анне Петровне Александр Сергеевич писал несколько иные стихи. Любопытно, что многие из них имели ярко выраженный кулинарный акцент. Скажем, вот это: «Мне изюм нейдёт на ум, цуккерброд не лезет в рот, пастила нехороша без тебя, моя душа».

В те времена эта выпечка с немецким именем, во всяком случае в дворянской среде, потеснила пряники — цуккерброд считался непременным атрибутом кофе, тогда как пряники подавали к чаю.

Тульский помещик Василий Лёвшин в своём «Словаре поваренном» приводит восемь (!) его рецептов, два из которых французские. Однако родом он из нидерландской провинции Фрисландия, так что самым верным будет рецепт из тех краёв.

Рецепт

Ингредиенты:

  • мука (350 г),
  • дрожжи сухие (7 г),
  • молоко (200 мл),
  • сахар-песок (20 г),
  • сахар-рафинад (200 г),
  • сливочное масло (50 г),
  • корица молотая (1 ст. л.),
  • имбирь сушёный молотый (1 ст. л.),
  • соль (5 г).

Приготовление

Муку просеять, добавить сахар-песок, соль, дрожжи, тёплое молоко, замесить тесто и поставить подниматься под крышкой на 30 минут. Сахар-рафинад положить в пакет и разбить скалкой на мелкие кусочки, но не в песок. Быстро вмешать рафинад, имбирь и корицу в тесто. Дать подняться ещё раз, сформировать 2−3 буханки.

Дождаться, пока они увеличатся в размере, противень выстлать пергаментом, смазать его сливочным маслом и выпекать 30 минут в духовке, разогретой до 170 градусов.

Остудить. Подавать к кофе.