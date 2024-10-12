Как приготовить цуккерброд, который упоминал в своих стихах Пушкин

Однако в альбом к Анне Петровне Александр Сергеевич писал несколько иные стихи. Любопытно, что многие из них имели ярко выраженный кулинарный акцент. Скажем, вот это: «Мне изюм нейдёт на ум, цуккерброд не лезет в рот, пастила нехороша без тебя, моя душа».