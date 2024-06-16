«Как при Великом вымирании». Мировой океан столкнулся с «тройной угрозой»

Авторы статьи, учёные из Швейцарии, утверждают, что Мировой океан столкнулся с «тройной угрозой». Эти процессы стали более интенсивными в последние десятилетия, причём 20% поверхности океана подвержено сразу трём этим опасностям. В верхних 300 метрах океана эти явления длятся в три раза дольше и идут в шесть раз интенсивнее, чем это было в начале 1960-х годов.