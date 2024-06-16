«Как при Великом вымирании». Мировой океан столкнулся с «тройной угрозой»

Изменения климата негативно влияют на все экосистемы. Мировой океан, занимающий три четверти планеты, страдает тоже. В нем происходят экстремальные процессы, которые пугают учёных.
Этому посвящено исследование, опубликованное в журнале AGU Advances.
«Температура буквально зашкаливает»
Авторы статьи, учёные из Швейцарии, утверждают, что Мировой океан столкнулся с «тройной угрозой». Эти процессы стали более интенсивными в последние десятилетия, причём 20% поверхности океана подвержено сразу трём этим опасностям. В верхних 300 метрах океана эти явления длятся в три раза дольше и идут в шесть раз интенсивнее, чем это было в начале 1960-х годов.
О чём же речь?
Во-первых, о чрезмерном нагреве. Климатологи обеспокоены постоянным ростом температуры воды — это последствия повышения среднегодовой температуры в целом на планете. В последние месяцы, отмечают исследователи, она достигла рекордных значений.
«Температура буквально зашкаливает, это было удивительно видеть, — рассказала изданию The Guardian геолог и климатолог Андреа Даттон из Университета Висконсин-Мэдисон. — Например, мы не можем полностью объяснить температуру, которую наблюдаем в Атлантике, и это одна из причин, почему такое беспокойство вызывает сезон ураганов в этом году. Это очень пугает».
«Критические точки скоро будут пройдены»
Две другие угрозы — закисление океана и снижение уровня кислорода в воде. Они взаимосвязаны.
Это негативно влияет на морскую фауну. Например, растворяет раковины моллюсков.
«Морская жизнь вытесняется из тех мест, где она может существовать. Наше исследование ясно показывает, что эти угрозы в комплексе могут привести к изменениям в экосистемах. Критические точки скоро будут пройдены», — утверждает Даттон.
Исследовательница сравнивает нынешнее время с концом пермского периода (около 252 млн лет назад). Тогда, говорит она, произошло крупнейшее вымирание в истории Земли, известное как Великое вымирание. И было такое же сочетание трёх факторов — повышение температуры океана, падение уровня кислорода и роста закисления.
«Если вы посмотрите на летопись окаменелостей, то увидите, что та же самая картина наблюдалась в конце пермского периода, когда вымерло две трети морских видов. Сейчас происходящие изменения в окружающей среде похожи», — объясняет учёная.
Будет нанесён ущерб рыболовству по всему миру.
Её коллега, ведущий автор исследования Джоэл Вонг из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, считает, что океаны Земли уже сейчас находятся в новом для себя и крайне нестабильном состоянии. Всему виной глобальные изменения климата.
«Последствия этого уже ощущаются. Подобные интенсивные экстремальные явления, вероятно, повторятся в будущем, нанесут ущерб морским экосистемам и рыболовству по всему миру», — отметил он.
Швейцарские учёные подчёркивают, что больше всего от перечисленных ими угроз страдают тропики и северная часть Тихого океана. Там экстремальные условия могут длиться до 30 дней без перерыва.
К 2040 году катастрофа грозит уже и обитателям суши
К этому исследованию можно добавить данные другой научной работы. Проведённое несколько лет назад математическое моделирование (статья была опубликована в авторитетном журнале Nature) показало, что при нынешних темпах потепления уже в текущем десятилетии экосистемы океана ожидает массовая гибель. А в 2040-х катастрофа охватит и обитателей суши.
Учёные собрали данные об изменениях климата в разных районах Земли на протяжении 155 лет, сопоставили с информацией об обитающих там видах растений и животных, а затем нанесли на карту прогнозы по дальнейшим климатическим изменениям до 2100 года.
Оказалось, что из-за потепления, которое превысит комфортные для биологических видов температуры, часть мировых экосистем потеряет 20% этих видов. И первыми пострадают именно экосистемы океана, ведь они наиболее чувствительны: их благополучие зависит не только от температуры воды, но и от её закисления и снижения в ней концентрации кислорода.
По прогнозам исследователей, уже к 2040 году катастрофа грозит экосистемам не только в Мировом океане, но и на суше — в Амазонии, Индии, Центральной Африке и Северной Австралии.
А к 2050 году, если ничего не менять, доберётся до умеренных широт.