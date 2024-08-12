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Как праздновали 1000-летие Суздаля. Фотогалерея

В этом году Суздаль отметил 1000-летний юбилей. В честь этого события с 9 по 11 августа в городе прошли массовые празднества. Собрали самые красочные кадры, чтобы показать, как суздальцы и гости города провели эти дни.

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История Суздаля насчитывает множество веков. В этом году город отмечает свой 1000-летний юбилей. Для жителей и гостей в честь этого события с 9 по 11 августа была подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа: на улицах Суздаля прошел крестный ход с Боголюбской иконой, была организована тематическая ярмарка с интересными сувенирами, а также проведено массовое чаепитие с двухметровым самоваром и различными закусками — от местных сыров до знаменитых огурцов.

ВФокусе Mail объединил самые красочные кадры в фотогалерею, чтобы показать, как прошло празднование 1000-летнего юбилея.

Если же посетить Суздаль в выходные не удалось — не стоит расстраиваться. Чтобы разделить памятное событие, можно прочитать интересные факты о городе, а после — пройти тематический тест.

Кристина Корчанова