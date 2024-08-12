Как праздновали 1000-летие Суздаля. Фотогалерея

История Суздаля насчитывает множество веков. В этом году город отмечает свой 1000-летний юбилей. Для жителей и гостей в честь этого события с 9 по 11 августа была подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа: на улицах Суздаля прошел крестный ход с Боголюбской иконой, была организована тематическая ярмарка с интересными сувенирами, а также проведено массовое чаепитие с двухметровым самоваром и различными закусками — от местных сыров до знаменитых огурцов.