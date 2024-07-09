Как правильно — змеи «кусают» или «жалят»? Видео

Наверняка каждый ребенок слышал в детстве, что во время летних каникул в деревне соседского мальчика «ужалила» змея? Так вот, такого априори быть не могло, ведь змея не «жалят», а «кусают». Распространенная ошибка связана со строением языка, который люди часто принимают за жало. На самом деле у змей он является органом обоняния, с помощью которого они ориентируются в пространстве из-за плохого зрения. А вот кусают змеи, как и другие животные, проникая в тело жертвы острыми клыками. Больше интересных подробностей о хладнокровных хищниках в видео от редакции ВФокусе Mail.ru.