Куриные яйца считаются продуктом первой необходимости и входит в базовую потребительскую корзину. Купить яйца можно в любом магазине, а стоят они недорого — казалось бы, зачем задумываться об их хранении?
Тем не менее, цена на продукт растет, а еще иногда важно, чтобы важный ингредиент всегда был под рукой. В холодильнике яйца остаются свежими в течение 3−5 недель — но если поместить их в морозилку, срок хранения увеличивается до года.
Но делать это нужно правильно. Что важно учесть при замораживании яиц, рассказал гастрономический портал Food&Wine.
Безопасно ли замораживать яйца
«Замороженные яйца такие же безопасные, как и свежие», — уверяет доктор Брайан Лабус, эпидемиолог и доцент факультета здравоохранения при Университете Невады в Лас-Вегасе. В то же время важно помнить, что сама по себе заморозка не уничтожает вредоносные бактерии, поэтому после разморозки яйца нужно тщательно приготовить.
Как правильно замораживать яйца
Просто так положить яйцо в морозилку — плохая идея. Внутри яйцо жидкое, а жидкость при охлаждении расширяется, поэтому скорлупа лопнет и потрескается. После того, как вы разморозите яйцо назад, удалить ее кусочки будет трудно — а еще это увеличивает риск попадания бактерий со скорлупы во внутренность яйца.
Лучше разбить яйца в миску, перемешать, перелить в герметичный пластиковый контейнер и уже в таком виде поставить в морозилку. Хорошая идея — подписать, сколько внутри яиц и когда они были заморожены, чтобы потом было проще разобраться.
Вареные яйца лучше не замораживать — эксперты предупреждают, что от этого у них появляется неприятный водянистый вкус.
Еще один способ — замораживать белки и желтки отдельно. С белками стоит поступить также, как и с обычными яйцами — смешать и вылить в контейнер, а вот с желтками все не так просто.
При низкой температуре желтки становятся более тягучими и желеобразными, схватываются так, что потом после разморозки не всегда пригодны для использования. Чтобы этого избежать, стоит добавить ⅛ чайной ложки соли или пол-чайной ложки сахара на каждые 4 желтка (в зависимости от рецепта, в котором вы планируете их использовать), перемешать и не забыть написать на контейнере, подсластили вы желтки или посолили.
Чтобы использовать продукт было удобнее и не приходилось размораживать весь контейнер целиком, можно использовать формочки для льда: замораживать яичную смесь в них, а уже затем пересыпать кубики в контейнер.
Как размораживать и использовать яйца
Лабус отмечает, что размораживать продукты при комнатной температуре — плохая идея из-за того, что вредные бактерии начинают активно размножаться в такой среде. Сначала нужно переставить замороженные яйца в холодильник, чтобы они оттаяли там — или, как вариант, поставить контейнер в холодную воду.
Желтки или яичную смесь необходимо использовать сразу после разморозки, а вот белкам лучше дать постоять еще полчаса: так из них получится более пышная пена при взбивании.
В любом случае блюдо с замороженными яйцами должно быть тщательно приготовлено, чтобы избежать риска заболевания.
Как долго хранятся замороженные яйца?
Около года — поэтому, если вы активно готовите, можно один раз заморозить лишний десяток яиц на всякий случай и не беспокоиться о том, что продукта не окажется под рукой в нужный момент.
Особенно это актуально для Соединенных штатов: ранее рассказывали, что страна столкнулась с серьезнейшим дефицитом яиц.