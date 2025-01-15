Как правильно замораживать яйца

При низкой температуре желтки становятся более тягучими и желеобразными, схватываются так, что потом после разморозки не всегда пригодны для использования. Чтобы этого избежать, стоит добавить ⅛ чайной ложки соли или пол-чайной ложки сахара на каждые 4 желтка (в зависимости от рецепта, в котором вы планируете их использовать), перемешать и не забыть написать на контейнере, подсластили вы желтки или посолили.