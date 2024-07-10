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Как правильно закрыть ИП

Это важно сделать, чтобы не платить лишние налоги.

Источник: РИА "Новости"

Индивидуальный предприниматель обязан каждый год выплачивать налоги, даже если он ничего не зарабатывает. В 2024 году сумма налога составляет 49 500 рублей — существенно, если заработок был нулевым. Чтобы этого избежать, ИП нужно правильно закрыть.

Если вы хотите перейти на самозанятость, ИП перед этим тоже нужно закрыть, и убедиться, что все в порядке. Краткую памятку, как правильно закрыть ИП, подготовила для Т—Ж юрист Надежда Шорохова:

  • Сдать отчетность по Упрощенной системе налогообложения (УСН) в Федеральную налоговую службу (ФНС);
  • Подать заявление о прекращении деятельности ИП в ФНС (лично в МФЦ, через представителя или онлайн);
  • Убедиться, что налоговая сняла ваше ИП с учета (для этого нужно запросить справку на сайте);
  • Уплатить страховые взносы (посчитать, сколько вы должны, можно в калькуляторе на сайте ФНС).

Вся процедура должна занять до 5 дней, если подать заявление сразу в ФНС, или дольше, если действовать через МФЦ.

Также рассказываем, как себя вести, если вас сокращают на работе.

Георгий Мазуркевич