Как правильно закрыть ИП

Индивидуальный предприниматель обязан каждый год выплачивать налоги, даже если он ничего не зарабатывает. В 2024 году сумма налога составляет 49 500 рублей — существенно, если заработок был нулевым. Чтобы этого избежать, ИП нужно правильно закрыть.