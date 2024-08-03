Как правильно: за грибами или по грибы

Вариант «по грибы» закрепился в современном употреблении благодаря поговоркам (счастливому по грибы ходить; с кем по грибки, с тем и по ягодки). Но с точки зрения грамматики он не верный. Сегодня предлог «по», в основном, употребляется, когда что-то или кто-то передвигается по поверхности — плыть по морю, ехать по шоссе, ходить по комнате, идти по лесу.