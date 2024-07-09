Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Летом солнцезащитные очки можно купить на каждом углу, особенно на курортах, но так ли они хороши?
На первый взгляд, к солнечным очкам меньше требований, чем к обычным: они должны быть темными и защищать от солнечного света, что еще? На самом деле, все сложнее. Специалисты объяснили порталу The Conversation, почему солнечные очки лучше тоже покупать в специальном магазине оптики, и чем они отличаются друг от друга.
Чем темнее, тем лучше?
Согласно европейским стандартам, у солнечных очков есть пять уровней защиты. Категория 0 означает, что очки пропускают 80−100% света, а категория 4 — только 3−4%. В таких очках нельзя водить автомобиль, и обычно их используют в горах и на снежных склонах, где солнце слепит.
В повседневной жизни чаще всего встречаются солнцезащитные очки категории 3. Важно понять, где вы собираетесь носить очки и насколько там яркое солнце, иначе вы просто будете хуже видеть все вокруг, а это некомфортно и даже опасно.
От солнечного ультрафиолета все сертифицированные солнечные очки защищают одинаково.
Качество зрения
Почти в любых солнечных очках кажется, что видеть вы стали хуже — потому что они пропускают излучение одного спектра и блокируют другое. Лучше заранее разобраться в том, что и как хорошо вы видите в очках, чтобы вам было в них комфортно. Обратите внимание на три параметра:
- Острота зрения. Обычно ее проверяют с помощью чтения мелкого шрифта — черных букв на белой бумаге — но в очках контраст будет ниже, и прочесть буквы будет сложнее.
- Контрастная чувствительность. Это способность выделять объекты из фона — опять же, этот показатель в очках тоже упадет.
- Аметропия, или ошибки преломления. Если у вас есть астигматизм, близорукость или дальнозоркость, то солнцезащитные очки, не корректирующие эти дефекты зрения, могут их только усугубить.
Цвет тоже важен
Чаще всего линзы у очков серые — это значит, что они равномерно блокируют весь цветовой спектр. Если линзы другого цвета (голубоватые или коричневатые), они будут блокировать свет иначе, так как каждому цвету соответствует разная длина световой волны. Наиболее близким к натуральному цветовосприятию будет зеленый оттенок линз.
Пластик или стекло?
Пластиковые (полимерные) линзы легче и прочнее, а стеклянные тяжелее, меньше царапаются и меньше искажают цвет, так что в них картинка будет более естественной.
Зачем нужны поляризационные линзы?
Такие линзы блокируют отраженный свет — от ровной поверхности на дороге, мокрого асфальта, блики на воде, стеклах или на снегу. Особенно полезны очки с такими линзами за рулем или на воде.
В то же время такие линзы могут помешать работать с электронными приборами (экран может выглядеть темнее), а еще при некоторых зимних видах спорта, когда важно отличить снег ото льда по бликам, например.
Другие особенности
Некоторые линзы покрывают градиентным покрытием — сверху они очень темные (не пропускают 85% света), а внизу почти прозрачные. от ультрафиолетовых лучей такие очки все равно защищают, но в солнечный день врачи советуют надевать равномерно темные очки.
Зеркальные линзы сильнее отражают свет, но такое покрытие легко царапается.
В любом случае, если у вас возникли сомнения или вы просто хотите точно подобрать удачные солнцезащитные очки, проконсультируйтесь с врачом-оптометристом.
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Георгий Мазуркевич