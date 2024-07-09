Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Почти в любых солнечных очках кажется, что видеть вы стали хуже — потому что они пропускают излучение одного спектра и блокируют другое. Лучше заранее разобраться в том, что и как хорошо вы видите в очках, чтобы вам было в них комфортно. Обратите внимание на три параметра: