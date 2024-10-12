Ароматы для волос набирают популярность. Сегодня не обязательно наносить духи привычным способом, а можно создать легкий стойкий шлейф от волос. Как правильно выбрать парфюм для волос — в материале aif.ru.
Чем парфюм для волос отличается от обычного парфюма?
В отличие от традиционных духов, парфюм для волос разработан специально для нанесения на волосы и кожу головы. Он бережно воздействуют на пряди, придавая им восхитительный аромат, не пересушивая их. Кроме того, его можно сочетать с привычными лосьонами для тела и духами, чтобы создать уникальный фирменный аромат.
«Главные отличия обычного парфюма от парфюма для волос в том, что там содержится меньшее количество парфюмерной композиции — 3−6 процентов — и более низкое содержание спирта», — уточнила косметический химик-разработчик Анастасия Панкова.
Как выбрать парфюм для волос?
По мнению эксперта, при выборе парфюма для волос стоит обращать внимание на такие компоненты в составе:
- Силиконы. Зачастую они являются основой продукта. К примеру, циклопентасилоксан — летучий силикон, ложиться вуалью на поверхность волоса, приглаживает кутикулу, при этом не перегружая ее.
- Пленкообразующие компоненты, которые фиксируют аромат (к примеру, VP/VA copolymer). Они используются в стайлинговых продуктах, но в составах парфюма находятся в низкой концентрации во избежание склеивания волос.
- Ухаживающие компоненты, такие как протеины шелка.
- Денатурированный спирт. Не стоит бояться его в составе парфюма для волос из-за высокой скорости испарения. Пока вы его наносите, спирт успевает практически полностью испарится, при этом, не разрушая липидный слой волоса.
Как наносить парфюм для волос?
Для достижения наилучшего результата нанесите парфюм для волос на чистые, сухие, уложенные волосы. Держите флакон на расстоянии 15−20 сантиметров от головы и распыляйте аромат на кончики волос, чтобы он не скапливался у корней.
Можно выбрать спреи, которые придают легкий аромат, не утяжеляя волосы, а также обладают антистатическим эффектом, либо ароматические масла, которые насыщают волосы более концентрированным ароматом, питают и увлажняют их.