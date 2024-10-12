Как правильно выбрать парфюм для волос

В отличие от традиционных духов, парфюм для волос разработан специально для нанесения на волосы и кожу головы. Он бережно воздействуют на пряди, придавая им восхитительный аромат, не пересушивая их. Кроме того, его можно сочетать с привычными лосьонами для тела и духами, чтобы создать уникальный фирменный аромат.