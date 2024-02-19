Как правильно варить яйца, чтобы не заболеть сальмонеллезом?

Яйцо — один из переносчиков болезнетворных кишечных бактерий от кур. Сальмонеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Симптомы сальмонеллеза могут включать тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, повышение температуры тела, головную боль, слабость и потерю аппетита. В тяжелых случаях могут наблюдаться нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени.
В том, как максимально обезопасить яйцо для употребления в пищу, разобрался aif.ru.
Где в яйце может находиться сальмонелла?
Первоисточник зловредной бактерии — курица, а точнее ее помет. Поэтому единственное место, где на яйце может находиться сальмонелла — скорлупа. Исключение — поврежденные яйца: для проникновения болезнетворных микроорганизмов вовнутрь достаточно микротрещины. Как объяснил порталу Vokrugsveta.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медиционских наук Владимир Неронов, внутри яйца расположена очень благотворная среда для размножения бактерий: благодаря этому комплексу аминокислот, липидов и минералов эмбрион всего за 2−3 недели развивается в цыпленка.
Как обезопасить яйцо от сальмонеллы?
Неронов подчеркнул, что сальмонелла погибает, если яйцо кипятить 15−20 минут. Однако переваренные яйца любят не многие — особенно популярны короткие способы варки, когда желток остается жидким, а порой и белок немного недоварен. Чтобы не получить кишечное расстройство или более тяжелые симптомы после вкусного обеда с блюдами из яиц, нужно соблюдать ряд мер:
Проверить яйцо на целостность. Битые яйца лучше не есть совсем, но если оно треснуло совсем недавно, лучше использовать его для выпечки — время приготовления и высокая температура «убьют» все бактерии.
Вымыть яйцо с моющим средством. Перед тем, как разбивать яйцо нужно максимально очистить скорлупу — это снизит вероятность попадания бактерий внутрь. Важно мыть яйца непосредственно перед использованием, а не после покупки — можно нарушить защитную пленку: яйца будут меньше храниться и увеличится риск проникновения бактерий внутрь яйца.
Увеличить время готовки яиц. Эксперты советуют отказаться от яичницы с жидким желтком и прожаривать блюдо с обеих сторон.
Можно ли понять, что яйцо заражено сальмонеллой в домашних условиях?
Нет. Наличие бактерий определяют только в лабораторных условиях, в частности с помощью бактериологического и молекулярно — биологического методов.