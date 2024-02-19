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Как правильно варить яйца, чтобы не заболеть сальмонеллезом?

Разбитые яйца лучше не есть или пустить в тесто на пироги.
Источник: Freepik

Яйцо — один из переносчиков болезнетворных кишечных бактерий от кур. Сальмонеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Симптомы сальмонеллеза могут включать тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, повышение температуры тела, головную боль, слабость и потерю аппетита. В тяжелых случаях могут наблюдаться нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

В том, как максимально обезопасить яйцо для употребления в пищу, разобрался aif.ru.

Где в яйце может находиться сальмонелла?

Первоисточник зловредной бактерии — курица, а точнее ее помет. Поэтому единственное место, где на яйце может находиться сальмонелла — скорлупа. Исключение — поврежденные яйца: для проникновения болезнетворных микроорганизмов вовнутрь достаточно микротрещины. Как объяснил порталу Vokrugsveta.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медиционских наук Владимир Неронов, внутри яйца расположена очень благотворная среда для размножения бактерий: благодаря этому комплексу аминокислот, липидов и минералов эмбрион всего за 2−3 недели развивается в цыпленка.

Как обезопасить яйцо от сальмонеллы?

Неронов подчеркнул, что сальмонелла погибает, если яйцо кипятить 15−20 минут. Однако переваренные яйца любят не многие — особенно популярны короткие способы варки, когда желток остается жидким, а порой и белок немного недоварен. Чтобы не получить кишечное расстройство или более тяжелые симптомы после вкусного обеда с блюдами из яиц, нужно соблюдать ряд мер:

Проверить яйцо на целостность. Битые яйца лучше не есть совсем, но если оно треснуло совсем недавно, лучше использовать его для выпечки — время приготовления и высокая температура «убьют» все бактерии.

Вымыть яйцо с моющим средством. Перед тем, как разбивать яйцо нужно максимально очистить скорлупу — это снизит вероятность попадания бактерий внутрь. Важно мыть яйца непосредственно перед использованием, а не после покупки — можно нарушить защитную пленку: яйца будут меньше храниться и увеличится риск проникновения бактерий внутрь яйца.

Увеличить время готовки яиц. Эксперты советуют отказаться от яичницы с жидким желтком и прожаривать блюдо с обеих сторон.

Можно ли понять, что яйцо заражено сальмонеллой в домашних условиях?

Нет. Наличие бактерий определяют только в лабораторных условиях, в частности с помощью бактериологического и молекулярно — биологического методов.