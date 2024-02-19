Как правильно варить яйца, чтобы не заболеть сальмонеллезом?

Неронов подчеркнул, что сальмонелла погибает, если яйцо кипятить 15−20 минут. Однако переваренные яйца любят не многие — особенно популярны короткие способы варки, когда желток остается жидким, а порой и белок немного недоварен. Чтобы не получить кишечное расстройство или более тяжелые симптомы после вкусного обеда с блюдами из яиц, нужно соблюдать ряд мер: