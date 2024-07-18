Как правильно варить молодую кукурузу?

Кукуруза — не только царица полей, но и главное пляжное лакомство. А еще она кладезь пользы для здоровья. Кукуруза восстанавливает эмаль зубов, укрепляет кости, помогает справляться с запорами, укрепляет нервную систему.
Чем полезна кукуруза?
Кукуруза — лидер в растительном мире по содержанию витамина В1 (тиамина). В ней много фосфора, который нужен для эмали зубов и для крепких костей.
Кукурузные отруби — чемпионы по содержанию грубого волокна. «Среди всех продуктов на земле первое место по содержанию грубого волокна занимают кукурузные отруби. Грубые волокна впитывают и выводят из организма часть холестерина, токсические вещества, канцерогены, образующие рак. В горсти отрубях кукурузы (100 гр) содержится три суточные нормы грубых волокон. В обычной кукурузе — 10%, в консервированной — 5%», — рассказала врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в программе «Жить здорово».
Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять кукурузу для снижения риска инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. «Организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ, содержащихся в кукурузе, активизирующих метаболические процессы. Это приводит к улучшению здоровья человека и укреплению иммунной системы», — сообщают в ведомстве. Консервированная кукуруза сохраняет практически все полезные качества.
Как правильно выбрать молодую кукурузу?
Для варки лучше выбирать молодую кукурузу, более зрелые початки будут жестче на вкус. Молодая кукуруза имеет светлый молочно-желтый оттенок.
Зерна должны быть упругие, мягкие (не пожухлые), если их повредить, выделяется молочный сок.
Листья у кочана должны быть зелеными, свежими. Желтеющие, сухие листья — признак того, что кукуруза переспела или долго лежала.
Покупать нужно неочищенные початки — листья защищают зерна от пересыхания.
Доктор медицинских наук и телеведущий Андрес Продеус в программе «Жить здорово» рекомендует выбирать початки соломенно-желтого цвета с мягкими, свежими зернами. Он рассказал, что в свежем виде кукурузу можно хранить не более двух недель, в замороженном — около года.
Как варить и сколько есть молодую кукурузу без вреда для организма?
Самая полезная и вкусная кукуруза, по словам доктора Продеуса, еще горячая, свежесваренная. Педиатр рекомендует не увлекаться с солью (она поднимает давление), не смазывать кукурузу маслом. Чтобы не поднялся гликемический индекс, достаточно съесть около 66 гр кукурузы — это примерно один-полтора початка.
Самый простой и привычный способ приготовления кукурузы — сварить на плите в кастрюле. Пошаговая инструкция:
Очистите початки от листьев и волосков, промойте в проточной воде.
Сложите кукурузу в кастрюлю, залейте водой, чтобы початки были полностью погружены. Доведите воду до кипения.
Варите на медленном огне под крышкой 20−30 минут. Зрелые — около часа. Солить початки во время варки не рекомендуется, потому что зерна станут жесткими.
Отварную кукурузу выложите на тарелку. Для аромата перед подачей ее можно взбрызнуть оливковым маслом, соком лайма, посыпать щепоткой острого перца или паприки.