Как правильно варить молодую кукурузу?

Доктор медицинских наук и телеведущий Андрес Продеус в программе «Жить здорово» рекомендует выбирать початки соломенно-желтого цвета с мягкими, свежими зернами. Он рассказал, что в свежем виде кукурузу можно хранить не более двух недель, в замороженном — около года.