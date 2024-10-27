Как правильно снять наклейку со стекла машины

Горячая вода
Общественная служба новостей объясняет, что любой стикер крепится на клеевую основу. Чтобы его снять, нужно прежде всего намочить клеящий слой. Это можно сделать с помощью горячей воды. Такой способ подойдет, если стикер приклеен недавно.
Понадобится вода температурой 60−70 градусов. Надо смочить тряпку и положить ее на наклейку, оставив на 5−10 минут. Затем повторите процедуру. Потом нужно аккуратно подцепить край этикетки специальным шпателем или уголком пластиковой карты и удалите намокшую бумагу и клеевую основу.
Если же наклейку приклеили давно, этот способ не подойдет.
Бытовая химия
В отделе автохимии можно найти специальные средства для легкого снятия этикеток под названием «удалитель наклеек». Они могут быть в виде аэрозолей, растворов или жидкости. Нужно проверить маркировку, выбирая средство, предназначенное только для автомобиля. Такой состав никак не испортит стекло машины.
В инструкции будет указано, как подготовить поверхность, как и когда наносить средство и сколько нужно ждать, чтобы оно подействовало.
Специалисты отмечают, что под воздействием солнечных лучей клей под наклейкой может превратиться во что-то типа пластика. При этом нанесенное средство удалит, скорее всего, только верхний слой клейкой основы. Тогда нужно будет применить состав еще раз, до тех пор, пока стикер полностью не удалится.
Специалисты предупреждают, что при использовании агрессивных бытовых средств нужно обязательно надевать перчатки.
Прогрев строительным феном
Такой лайфхак подойдет для старых этикеток, у которых изменился клеевой слой. Стоит учитывать, что прогрев требует времени, быстро убрать наклейку не получится.
Возьмите пластиковую карточку и подденьте край стикера. Затем возьмите строительный фен. Прогревайте наклейку и пробуйте оттереть, повторяйте до тех пор, пока клей полностью не отойдет от стекла.
Ацетон или спирт
Бывает, что отклеить стикер нужно прямо сейчас — например, когда водителя остановил на дороге инспектор и требует избавиться от рекламы на машине. Сделать это можно, причем подручными средствами. Понадобятся ацетон и спирт, которые зачастую лежат в багажнике.
Надо намочить тряпку ацетоном и положить на несколько минут на наклейку. Если стикер особо прочный, виниловый, то сначала аккуратно подденьте его верхний слой пластиковой карточкой. Затем нанесите ацетон или спирт.
Эксперты отмечают, что если стикер наклеен на кузов машины, то ацетоном пользоваться ни в коем случае нельзя.
Растворитель WD
Его довольно часто используют водители, средство стоит у многих в гараже. Нужно смочить тряпку растворителем и положить ее на этикетку. Если стикер виниловый, то расположите тряпку чуть выше наклейки, чтобы средство стекало под виниловый слой. Спустя 20 минут подденьте стикер пластиковой карточкой и попробуйте удалить его вместе с клеевым слоем.
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