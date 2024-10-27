Как правильно снять наклейку со стекла машины

Специалисты отмечают, что под воздействием солнечных лучей клей под наклейкой может превратиться во что-то типа пластика. При этом нанесенное средство удалит, скорее всего, только верхний слой клейкой основы. Тогда нужно будет применить состав еще раз, до тех пор, пока стикер полностью не удалится.