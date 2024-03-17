Как правильно считать календарные дни отпуска?

В школах нас не учат трудовому праву, но у работника есть гарантии. Например, россияне, трудоустроенные официально, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Обычно он составляет не менее 28 дней, согласно Конвенции Международной организации труда № 132 об оплачиваемых отпусках, которую Россия ратифицировала в 2010 году.
У кого отпуск дольше?
У педагогов, медиков и сотрудников с ненормированным рабочим днем отпуск длиннее. Все зависит от специальности.
Какие дни не входят в отпуск?
Нерабочие праздничные дни не включаются в отпуск. Например, 23 февраля. Этот день не будет оплачен, но он продлит отпуск на день. А вот обычные выходные входят и оплачиваются.
Обязательно ли идти в отпуск по графику?
Во всех компаниях есть график отпусков. Он формируется заранее и сдается не менее, чем за две недели до конца календарного года. График соблюдать нужно, но по согласованию с руководством даты вы можете поменять.
У некоторых сотрудников есть право на отпуск в удобные даты. Например, у мужей, жены которых в отпуске по беременности и родам. А еще у почетных доноров, ветеранов боевых действий и многодетных родителей.
Надо ли писать заявление на отпуск?
Если идете по графику, то нет. За две недели до отпуска, работодатель должен предупредить вас о том, что пора отдыхать. За три дня компания должна выдать отпускные.
Как считать отпускные?
28 дней сотруднику положены за каждый год, отработанный у работодателя. Правильно считать дни отпуска нужно так: умножить количество полных отработанных месяцев на 2,33, потому что за каждый отработанный целиком месяц сотруднику полагается 2,33 дня отпуска. За один день отпуска заплатят среднедневной заработок за последний год работы (12 месяцев).
В расчет не входят отпуск по уходу за ребёнком и отпуск за свой счет, если эти дни превышают 14 дней за год.
«Если же работник не отгуливает 28 дней за год, неиспользованные дни не сгорают. Отпуск нужно отгулять полностью, поэтому такие дни переносят на следующий год. Отпуск за прошлые периоды можно включить в график или предоставить по заявлению работника», — отмечает специалист по бухгалтерскому учету и налогам Александра Задорожнева.
Кстати, запрещено не использовать оплачиваемый отпуск более чем два года подряд.