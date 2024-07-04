Как правильно принимать и хранить лекарства в жару?

Какие правила нужно соблюдать? Об этом aif.ru рассказал первый заместитель генерального директора — заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Филипп Палеев:
— Если вы принимаете лекарства:
1. Храните их в холодильнике. Медикаменты могут изменить свои свойства при температуре больше +25 градусов.
2. Все решения, касающиеся изменения схем медикаментозного лечения в периоды жары, должны приниматься лечащим врачом индивидуально в каждом конкретном случае.
Ни в коем случае самостоятельно не отменяйте препараты. Помните, что снижение уровня АД в жару — нормальная адаптивная реакция и не требует никаких мероприятий, если не сопровождается такими симптомами, как головокружение и выраженная слабость. Если эти симптомы появились — обратитесь к вашему лечащему врачу.
Не назначайте сами себе дополнительные препараты, в том числе мочегонные, если у вас отекли ноги, и аспирин. Все назначения должен делать только врач!
Срочно обращайтесь к врачу при появлении сильной головной боли, тошноты, рвоты, заторможенности или возбуждения, слабости в конечностях, нарушений речи, боли за грудиной, учащенного аритмичного сердцебиения, затруднения дыхания, выраженной одышки при небольших нагрузках.