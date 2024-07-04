Как правильно принимать и хранить лекарства в жару?

Ни в коем случае самостоятельно не отменяйте препараты. Помните, что снижение уровня АД в жару — нормальная адаптивная реакция и не требует никаких мероприятий, если не сопровождается такими симптомами, как головокружение и выраженная слабость. Если эти симптомы появились — обратитесь к вашему лечащему врачу.