Как правильно поминать на третий день

«Важность нашей молитвы в этот день связано с началом самого главного пути души — пути к Богу. Свт. Феофан Затворник пишет так: “У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарства. Там нужна ей помощь!” О мытарствах, в частности, упоминает свт. Иоанн (Максимович): “В это время (на третий день) душа проходит через легионы злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах”, — говорится в православном журнале “Фома”.