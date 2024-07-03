Как правильно поминать на третий день

После смерти православного человека есть особые дни поминания: третий, девятый и сороковой. В эти дни принято проститься с дорогим человеком и проводить его в «последний путь».
Как поминают на третий день?
Обычно на третий день происходит погребение. В христианстве эта традиция отсылает к тридневному Воскресению Христа и напоминает о Всеобщем воскресении.
«Важность нашей молитвы в этот день связано с началом самого главного пути души — пути к Богу. Свт. Феофан Затворник пишет так: “У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарства. Там нужна ей помощь!” О мытарствах, в частности, упоминает свт. Иоанн (Максимович): “В это время (на третий день) душа проходит через легионы злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах”, — говорится в православном журнале “Фома”.
В этот день родственники зовут священника на отпевание умершего. Отпевают его, как правило, дома или на кладбище.
После похорон устраивают поминальный обед. Собираясь на трапезу, надеть следует скромную одежду темных тонов.
Мужчины могут надеть классические костюмы или рубашку с брюками. Женщинам рекомендуется отдавать предпочтение длинным платьями и юбкам. Волосы покрывают платками.
Поминальное угощение обычно состоит из кутьи, блинов, мясных и рыбных блюд, а также пирогов, салатов. В дни постов — постное меню.
Источник: foma.ru