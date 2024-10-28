Как правильно подготовить орехи к употреблению. Их надо не только мыть

«Орехи, которые не подготовлены, не промыты с замачиванием, могут быть опасны для здоровья. В них содержатся лектины и фитиновая кислота, которая нужна как раз растениям для того, чтобы защищаться от преждевременного прорастания. Нашему организму она не нужна и является для нас нежелательным элементом, не давая усваиваться многим витаминами и питательным веществам. Многие микроэлементы выводятся вместе с фитиновой кислотой из организма. Получается, мы едим полезный продукт, но вся польза выходит из него, если его предварительно не замачивать», — сообщила РБК Life спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.