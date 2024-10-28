Как правильно подготовить орехи к употреблению. Их надо не только мыть

Яркий вкус и высокие питательные свойства отличают орехи и делают их важной частью рациона. Они подходят как на роль здорового перекуса, так и для внесения особой нотки в сложносочиненное блюдо. Орехи вызывают сильные аллергические реакции, их надо с осторожностью добавлять в рацион людям с некоторыми заболеваниями, а перед тем, как есть плоды — их следует подготовить особым образом. Все подробности в материале РБК Life.
Орехи вызывают аллергические реакции
Орехи — это продукт с высоким содержанием белка, который может вызвать последствия у людей, склонных к аллергиям. Самые аллергенные — кешью, на них могут возникнуть тяжелые реакции. Грецкие орехи и фисташки тоже считаются аллергенами, которые могут вызвать перекрестные реакции, рассказала редакции врач-терапевт, нутрициолог, кандидат медицинских наук Юлия Этлис. Перекрестная аллергия возникает в ответ не только на контакт с определенными аллергенами, но и на контакт с продуктами, похожими на основной аллерген.
Миндаль менее опасен в плане аллергии, меньше вероятности реакции на него, по сравнению с другими орехами. А лесной орех (фундук) часто пересекается с аллергией на пыльцу берез. Людям, страдающим аллергией на цветение березы, фундук может дополнительно осложнить жизнь, вызвав аллергическую реакцию. К числу наименее аллергенных орехов эксперт отнесла бразильские, кедровые, фисташки.
Про арахис
Арахис, который многие считают орехом, на самом деле таковым не является. Это плоды бобового однолетнего растения, которые созревают под землей. Поэтому его называют «земляной орех». Про арахис Юлия Этлис высказалась так:
«Это продукт очень аллергенный, способный приводить к тяжелым реакциям. В этом плане он хуже любого из орехов. Помимо аллергической реакции, у него низкая нутритивная ценность (концентрация полезных веществ, требующихся для правильной работы организма. — РБК Life) и высокий риск заражения плесневыми грибами. Они живут не в самом орехе, а в кожуре. Нам неизвестно, как хранился этот орех до того, как попал к нам. Правильно ли его хранили, был ли он заражен плесневыми грибами? Они выделяют микотоксины, обладающие канцерогенным действием, вызывающие мутации. Арахис может вызвать острое отравление при условиях неправильного его хранения», — подчеркнула кандидат медицинских наук Юлия Этлис.
Также лучше воздержаться от употребления арахисовой пасты, подчеркнула доктор:
«Мы с вами покупаем готовый продукт — арахисовую пасту, но мы вообще не знаем, из какого ореха она была сделана. Лучше выбирать свежие цельные орехи, ни в коем случае не пасты, потому что вы можете на них визуально посмотреть и оценить качество».
Зачем надо мыть орехи
Орехи мыть надо обязательно, ведь с точки зрения гигиены потребитель не может быть уверен, что происходило с этим продуктом до момента, как он попал на прилавок. Какими руками его трогали, в какой таре перевозили.
«Только если вы сорвали грецкий орех с дерева, сами его раскололи и съели, вы гарантированно понимаете, что никто его не трогал. Очищенные орехи после покупки нужно 100% мыть. Лучше замочить их на ночь. Просто кладете их в воду и утром сливаете. Другой способ: обдали кипятком, слили. Снова обдали кипятком, слили. На третий раз обдали кипятком и оставили на ночь», — пояснила Юлия Этлис.
Промытые орехи затем надо слегка подсушить и только после этого можно есть.
«Орехи, которые не подготовлены, не промыты с замачиванием, могут быть опасны для здоровья. В них содержатся лектины и фитиновая кислота, которая нужна как раз растениям для того, чтобы защищаться от преждевременного прорастания. Нашему организму она не нужна и является для нас нежелательным элементом, не давая усваиваться многим витаминами и питательным веществам. Многие микроэлементы выводятся вместе с фитиновой кислотой из организма. Получается, мы едим полезный продукт, но вся польза выходит из него, если его предварительно не замачивать», — сообщила РБК Life спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Про пользу орехов
При правильной подготовке к употреблению и разумном добавлении в рацион — любые орехи станут важным компонентом питания. Это полезный высокобелковый продукт с высоким содержанием витаминов и минералов, продолжила Писарева.
«Например, грецкий орех, в нем 15 г белка — это практически 30% от суточной нормы. Также он содержит витамины группы В, С, Е, А, антиоксиданты, микроэлементы, магний, цинк, железо, марганец и другие. Полиненасыщенная жирная кислота Омега-3 присутствует в орехах и полезна для сердечно-сосудистой системы: уменьшает уровень плохого холестерина, снижает риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта, полезна при сахарном диабете», — отметила нутрициолог Ирина Писарева.
Нюанс: грецкие орехи не стоит употреблять людям, которые страдают проблемами с щитовидной железой и тем, у кого есть проблемы с усвоением йода. Эти орехи содержат вещества, которые дополнительно блокируют усвоение йода. Также этот продукт не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом в период обострения.
Для качественного усвоения организмом, грецкие орехи надо есть дозировано (25−30 г в сутки), обязательно промывать и ни в коем случае не обжаривать, чтобы получить максимум пользы.
Про вред орехов
Чрезмерное употребление орехов негативно сказывается на поджелудочной железе. В них содержатся эфирные масла и растительный белок, которые тяжело усваиваются организмом. Об этом заявили в Роскачестве. Орехи тяжело перевариваются, их не стоит употреблять людям, у которых проблемы с желудком и кишечником. Самым «легким» орехом для желудка считается фисташка, а самым «тяжелым» — миндаль.
Как правильно выбрать орехи
Покупать орехи следует только в местах санкционированной торговли, не стесняясь спрашивать у продавцов документы, подтверждающие их качество и безопасность, рекомендовали в Роспотребнадзоре. Надо обращать внимание на сроки годности орехов — обычно он не превышает полгода. Лучше брать продукт в промышленной упаковке, так как покупая на развес, есть риск приобрести некачественный товар.
Советы по выбору и хранению:
Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи как на самих ядрах, так и на скорлупе.
Скорлупа не должна иметь каких-либо трещин, дырочек, сколов.
Если необходимо купить очищенные орехи, следует выбирать объемные, издающие хруст ядра.
От вялых и сморщенных орехов лучше отказаться.
Дома следует хранить орехи в герметичной таре в сухом месте.